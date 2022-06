Dětský den pořádají v sobotu dnes obec a SDH v Přední Výtoni od 14 hodin. Koná se na dětském hřišti vedle hasičské zbrojnice. Na stezce budou stanoviště s úkoly, dovednostmi, zábavou. Občerstvení zajištěno včetně pečeného selete.

Pohádkový dětský den se koná v sobotu v parku u vily od 12.30 hodin v Loučovicích. Kouzelná brána u kapličky bude otevřená od 12.30 do 13.30 hodin. Odpolední program v parku: 15.00 Kouzelnické vystoupení, 16.30 šermíři, po celý den malování na obličej.

Pohádkový les v Srníně. V sobotu od 14 hodin bude na hřišti zahájen vstup do „Pohádkového lesa“, kde budou pro děti připravená stanoviště s pohádkovými postavami. Celé odpoledne se děti mohou svézt na koni nebo si zadovádět ve skákacím hradu. Na závěr se budou opékat špekáčky.

Plavba kuriozních plavidel. V sobotu se ve vyšebrodském kempu sejdou recesisté ve zvláštních kostýmech se svými plovoucími výtvory a za dohledu stovek diváků absolvují trasu do Rožmberka nad Vltavou. Vítěz získá šek v hodnotě 20.000 korun. Součástí celodenního programu ve Vyšším Brodě bude program pro rodiny s dětmi, různé soutěže, jako například chůze na chůdách přes Vltavu nebo pivní štafeta. Připravený je také koncertní program, kde vystoupí vyšebrodské bigbeatové kapely, Black Velvet Suicide a noc vyvrcholí vystoupením kapely Locomotive. Program začíná v 9 hodin, samotná plavba startuje ve 13.27 hodin.

Den maďarské kuchyně se koná v sobotu od 11 do 17 hodin na Pořešíně. Přijďte ochutnat tradiční pochoutky perkelt, langoše, klobásky, nebo tokajské víno. Náladu vám jistě zvedne i vystoupení českokrumlovské kapely Lakomá Barka.. Na čepu již tradičně lahodné žumberské pivo!

Hořické pašijové hry. Přijďte zažít dávný příběh o posledních dnech Ježíše Krista. K vidění je v sobotu od 20.30 hodin v Pašijovém divadle v Hořicích na Šumavě. Vstupné: 200 Kč v předprodeji, 250 Kč na místě. Děti do 15 let, handicapovaní a jejich doprovod mají vstup zdarma.

Setkání rodáků a starousedlíků Větřní se koná v sobotu od 14 hod v restauraci Slavie ve Větřní. Vystoupí Krumlovský soubor Pětilístek, Krumlovská dudácká kapela a večerní zábavu od 19 hodin zajistí kapela Kašovanka z Besednice.

Horalské dny v sobotu ovládnou Benešov nad Černou. Ve 13 hodin se z náměstí vydá průvod dudáků na hasičské hřiště, kde budou hry zahájeny ve 14 hodin výstřelem z děla. Dospělí se pod vedením členů sportovního klubu Kládaklan pustí například do vrhu valounem do dálky, vrhu kamennou kabelkou do dálky, hodu kládou, hodu skotským kladivem nebo hodu do výšky balíkem slámy. Nebudou chybět hry pro děti. Atmosféru akce dotvoří dudácká hudba a skotské tance. Děti zároveň mohou počítat s doplňkovými atrakcemi, lukostřelbou či třeba výrobou odznáčků. Před osmou hodinu večerní soutěžní klání ukončí výstřel z děla. Záhy budou návštěvníky bavit kapely Happy To Meet ze Šumperka a Vintage Wine z Prahy. Hrát by měly až do půlnoci. Součástí Horalských her bude čtvrtý ročník České národní ligy Highland Games. Vstupné je dobrovolné.

Čechomor, Kandráčovci a Voxel zahrají v sobotu na koncertě od 18 hodin v Pivovarské zahradě v Českém Krumlově. Hudební skupina Čechomor na letní turné připravila sérii menších hudebních open-air festiválků, které se ponesou v česko-slovenském duchu. Čechomor si proto pozval slovenskou skupinu Kandráčovci s lídrem Ondrejem Kandráčem, skupinu Voxel a další zajímavé hudební hosty. Děti do 7 let vstup zdarma. Vstupenky se slevou ZTP/P + doprovod (vstupenka pro dvě osoby za cenu jedné) jsou k dispozici online i na prodejních místech. Účastník uplatňující nárok na slevu se prokáže příslušným průkazem na místě konání akce. Vstupné 590 Kč.

Otáčko zahajuje. Otáčivé hlediště ožije v zámecké zahradě letos již 4. června a reflektory nad „otáčkem“ budou zářit až do 11. září. Jihočeské divadlo pro diváky připravilo dvě novinky: rodinné představení Úplně celá česká historie a scénické zpracování Händelova oratoria Mesiáš. Svou derniéru oproti tomu zažije představení Divotvorný hrnec. Muzikál plný nestárnoucího humoru pánů Voskovce a Wericha se hraje od 4. do 18. června a s Otáčivým hledištěm se letos rozloučí.

Koncert souboru Musica Bohemica zazní v sobotu v 18 hodin v kostele zlatokorunského kláštera. Zazní mimo jiné písně z Hořických pašijí, lidové písně, ale také Chorál J. S. Bacha nebo Aleluja, Amen G. F. Händela. Vstupné 150 Kč, děti do 15 let zdarma. Pořádá Sancta Spinea Corona – Společnost přátel Zlaté Koruny, z.s.

Dětský den vypukne v sobotu na hřišti v Rájově u řeky. Hry a program pro děti, skákací hrad, jízda na poníkovi, kynologická přehlídka od 15 hodin. Od 19 hodin vystoupí DJ KOPI. Pořádá restaurace Na Kovárně.

Den dětí v Českém Krumlově se koná v neděli od 10 do 16 hodin v Městském parku a v okolí dopravního hřiště u DDM. V Městském parku bude připraveno 15 pohádkových stanovišť, kde budou děti plnit drobné úkoly. Těšit se můžou například na Princeznu ze mlejna, Ferdu mravence, Pata a Mata, Krtečka, nebo třeba na Nálodní divadlo na vorech. V parku budou lanové atrakce, malování na obličej, rozhlasová dílnička a Kouzelná pastelka Stabilo. U dopravního hřiště u DDM si zase přijdou na své větší děti. Zde si budou moci například zastřílet z luku, zahrát bollo, zazpívat si karaoke , zkusit si dovednosti hasiče nebo si vybrat některou z ukázek složek policie ČR:

od 11:00 hod. dopravní nehody a služební motocykl,

od 12:00 hod. – prvosledová hlídka

od 13:00 hod.-psovodi