Kam se v neděli můžete vydat za zábavou na Českokrumlovsku

Českokrumlovsko - V neděli můžete zhlédnout legionářské muzeum a divadlo, nebo se vydat do kina.

Ilustrační fotoFoto: DENÍK/Archiv

Bernard Slade: Každý rok ve stejnou dobu je představení Divadla bez zábradlí z Prahy , které je v neděli na programu Městského divadla Český Krumlov. Představení potrvá od 19.30 do 22:00. Vstupné: 460 Kč.

Osudové setkání dvou lidí, on ženatý, ona vdaná. Brilantní komedie, která oslovila diváky na celém světě. Je v ní víc než lechtivá zápletka a rozverné situace. Rozpětí pětadvaceti let, v němž se mění chování, oblečení i názory obou protagonistů, tvoří kalendář událostí a nálad, které zmítaly v rozmezí let 1951 až 1975 americkou společností. Hrají: Veronika Freimanová a Zdeněk Žák. Délka představení: 2 hodiny a 5 minut s přestávkou.



Legiovlak – legionářské muzeum na kolejích - stojí na vlakovém nádraží v Českém Krumlově. Ukazuje repliky legionářských vagónů z let 1918 - 1920, kdy českoslovenští legionáři ovládli Sibiř. Vlak křižuje od května 2015 celou Českou republiku a jeho cesta skončí až v roce 2020. Vstup do expozice Legiovlaku je zdarma. Legiovlak je ve všech stanicích, které navštíví, přístupný každý všední den od 8:00 do 16:00 a o víkendech od 9:00 do 16:00.

Kina hrají:



Kino Kaplice:



12.11.2017 Pohádka 91 min.

neděle MAXINOŽKA

16.00 hod. Náctiletý outsider Adam se vydává na dobrodružnou cestu, aby odhalil záhadu svého dávno ztraceného tatínka, aby zjistil, že to není nikdo jiný než legendární Lesní muž!

Vstup 120,- Kč



12.11.2017 Krimi komedie 105 min.

neděle SUBURBICON:

TEMNÉ PŘEDMĚSTÍ

19.00 hod V prosluněné atmosféře středoamerického městečka v 50. letech 20. století se snadno projevují ty nejlepší i nejhorší lidské vlastnosti. Život jedné navenek dokonalé rodinky obrátí naruby vloupání do jejich domu. To spustí řetězec podezí-rání, vydírání, pomsty a zrady. Hrají: M. Damon, J. Moore

Vstup 120,- Kč



Kino Velešín:



PREMIÉRA

12.11.neděle Lajka 2D animovaný, loutkový/ČR 87 min

16.00 hod Režie: Aurel Klimt

Celovečerní loutkový animovaný sci-fi muzikál Slavná psí průkopnice Lajka žije! Malá planeta na rohu galaxie se stala novým domovem všech do vesmíru vystřelených a navždy ztracených zvířat. Dost fantaskní příběh pro loutkový animovaný muzikál.

Vstupné: 120,-