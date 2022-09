Den otevřených dveří Jihostroje v sobotu od 9 do 14 hodin. Všichni jsou vítáni.

Kaplický ušák. Město Kaplice, KIC Kaplice, Kučera zemědělství a chovatelé Střítež zvou na Kaplického ušáka 2022, který pokračuje i v sobotu v městském parku Kaplice od 9.30 do 16.00 hod. K vidění je kolem 500 zvířat. V doprovodném programu se představí Mladí myslivci z jihu, rybáři, pstruhaři, včelaři, lesníci, historické traktory, lesní a zemědělská technika, zahradníci, draví ptáci, králičí hop, zahradníci, farmáři, ukázka práce se psy. Budou skákací hrad, jízda na oslících a na koních, tanec s koňmi, divadlo Víti Marčíka, stánkový prodej. Hrají Správná pětka, Country kapela Bryčka, dechový orchestr ZUŠ Kaplice, Shellou band.

Loučení s létem v retro stylu na koupališti v Kaplici. Je to poslední mejdan s hudbou ze 70., 80. a 90. let.

Oslava 70. let od vzniku Sboru dobrovolných hasičů Srnín. Koná se v Srníně na hřišti od 14:00 hodin do 2:00 hodin s programem:

14:00 Položení věnce k pomníku padlých v 1. světové válce na návsi

na místním hřišti

14:30 Slavnostní zahájení na hřišti

14:45 Jízda na koni, malování na obličej

15:00 Ocenění hasičů Srnín

16:30 Ukázka požárního útoku hasičů Srnín

17:30 Kynologická ukázka

20:00 – 2:00 Zábava – hraje skupina SKAT

Po celou dobu oslavy jsou k dispozici pivní stan s občerstvením a skákací hrad. Vstup zdarma.

Traktoriáda v Benešově nad Černou. Druhý ročník začne prvními jízdami v 10.30 hodin. Bude se soutěžit v jízdě na čas, v jízdě zručnosti, tahání břemene a Le Mans.

Pouť sv. Linharta se koná v Pohorské Vsi. V 11 hodin mše svatá, od 12 hodin atrakce pro děti a kulturní program.

Oslava 100 let baráčníků ve Věžovaté Pláni. Zve na ni Vlastenecko dobročinná sdružená obec baráčníků Věžovatá Pláně. Program: 13:00 slavnostní zasedání, 15:00 Staročeská konopická svatba. Po celé odpoledne i večer vyhrává Šumavanka Václava Rožbouda.

Běh MaRUNka Besednice. Čtvrtý ročník startuje na fotbalovém hřišti u základní a mateřské školy. Od 9.20 dětské běhy, od 10.30 běh na tři kilometry, od 11.30 běh na 7,5 kilometru. K tomu občerstvení a doprovodný program. Registrace na Marunka.cz

140. výročí založení hasičského sboru ve Křemži. Program začíná ve 14 na hřišti u školy v pivním stanu. O historii hasičů promluví starosta sboru, ukázka hasičského útoku a hasičské techniky. Od 14 do 18 hodin hrají Kameňáci, od 18 do 24 hodin Hudební kroužek. Občerstvení zajištěno.

Kájovské polétání. V sobotu 17. 9. se uskuteční 4. ročník "Kájovského polétání". Uvidíte modely letadel s rozpětím až 5 m a ukázky letecké akrobacie. Od 11:00 hodin na záložním letišti nad Caravan kempem Petráškův Dvůr. K vidění budou vrtulníky, stíhačky a jiné modely. A historické modely.

Dny evropského dědictví v Českém Krumlově. Na sobotu 17. září je připraven odbornější program s celodenním seminářem Tradiční nátěry na historických objektech v Českém Krumlově. Na přednáškách vystoupí např. kastelán krumlovského zámku Pavel Slavko, restaurátoři Miloš Solař, Karel Hrubeš, Jiří Haniš a další. Seminář se uskuteční v Gotickém sálu Prelatury a následovat jej bude workshop s praktickou ukázkou. Akce je pořádána ve spolupráci s Městskou knihovnou v Českém Krumlově.

Zlatá Koruna. Můžete si prohlédnout vzácné stavební fragmenty z 13. až 18. století v lapidáriu kláštera Zlatá Koruna, které se nachází ve sklepení v bývalé ledárně. „Během obnovy areálu v první polovině 20. století byla nalezena řada stavebních prvků. Postupně tak vznikla rozsáhlá sbírka, která ilustruje vývoj kamenického řemesla od středověku do konce 18. století. V expozici můžete vidět fragmenty klenebních žeber, příklady prostorných náhrobních kamenů, mezníků, řadu architektonických zdobných prvků i kamenná závaží hodin," vyjmenovává správkyně kláštera Lenka Tondlová. Lapidárium bude otevřeno od 9:00 do 15:30, vstup je zdarma.

Plavení dříví u hraničního potoka Ježová. Na závěr 25. novodobé plavební sezóny se uskuteční setkání s folklorem a s plavením dříví. Akce se bude konat ve spolupráci se státním podnikem Lesy České republiky (Den s Lesy České republiky) a s rakouským partnerem Tourismusverband Böhmerwald. 13:00 Zahájení programu plavebním ředitelem, setkání s folklorem – Libín-S Prachatice.

14:30 setkání s plavením dříví. Počítá se se zapojením diváků, především dětí

15:00 pokračování setkání s folklorem – Libín-S Prachatice

15:00 proběhne slavnostní ceremoniál pasování plaveckých učňů a diplomů mladých plavců

16:00 prohlášení 25. novodobé plavební sezóny za skončenou

Na rakouské straně hranic bude vhozeno palivové dřevo, aby po několika minutách dospělo na dříve zemské, nyní státní, hranice a na českém území jeho cesta skončí.

Předpokládá se, že se do plavení zapojí nejen zkušení plavci, ale také děti. Po plavení pak malí plavci převezmou z rukou plavebního ředitele diplom, učebnici a placku (odznak) plaveckého učně. Změna programu je vyhrazena! Program může být upraven z organizačních a finančních důvodů.

Rybářské závody v Bělé. Akce se koná za každého počasí. Zápis je v 7.30 hodin, chytá se od 8 do 11 a do 12 do 15 hodin. Pouze pro závodníky starší 15 let. Startovné je 200 Kč, v ceně je teplé jídlo pro účastníky. Přihlášky byly do pátku 16.9. na telefonu 732 584 017.

Holubovské posvícení. Začne mší svatou u kaple sv. Anežky České ve 14 hodin. V 16 hodin v kulturním sále divadelní představení pro děti. Marešova divadelní společnost uvede Povídání o pejskovi a kočičce. Od 19 hodin v sále koncert skupin Dead Roots a Satisfucktion. Od 15 hodin skákací hrad před domem kultury. Vstup zdarma.

Povídání s Jiřím Krampolem od 19 hodin v sále KICu Horní Planá. Herec, režisér, spisovatel, dabér a malíř přijede do Horní Plané! Herce bude zpovídat bývalá žákyně ZŠ v Horní Plané Helena Váňová, působící již 30 let v médiích a kultuře. Kapacita sálu je omezena, vstupné zdarma.

Pohádkový les na Dubíku. Cesta lesem s pohádkovými stanovišti, plněním úkolů a drobnými odměnami. Trasa začíná na Dubíku u ohrady s koňmi (příchod od Zámecké zahrady) a pokračuje lesem kolem rybníčku. Závěr trasy je u ohniště a dětského hřiště. Cestu je možné projet s kočárkem. V cíli je možné opéci si donesené buřtíky. Start od 13:30 do 15:30, ukončení akce 17:00. Vstupné: 60 Kč/rodina.

Léto U Kuchařů v Krasetíně v sobotu nabízí v 17 hodin Hromosvod – Ondřej Fencl & hosté.

Barokní ohňostroj a iluminace. XV. ročník Festivalu barokních umění Český Krumlov připravil v letní jízdárně zahrad krumlovského zámku na sobotu od 21 hodin barokní ohňostroj a barokní iluminace za doprovodu hudby skladatelů působících u kurfiřtského dvora v Drážďanech (C. Farina, J. W. Furchheim, J. J. Walther, J. P. Westhoff, J. A. Hasse, F. M. Veracini). Účinkuje Ensemble Zierwerk Barock (Drážďany/Lipsko) - Amber McPherson (housle), Anke Strobel (housle). Vstupenky za 150 korun v prodeji v Infocentru Český Krumlov.

Podzimní koncert na Kvítkově dvoře od 20 hodin. Účinkují sopranistky Alena Máčová a Sylvie Sedlecká ve varhanním doprovodu Leo Schwarze.

Mytholorgies. Vernisáž výstavy Melanie Ludwig a koncert Maria Stadlober v 19 hodin v Prádelně v Českém Krumlově. Melanie Ludwig je vizuální umělkyně působící v Linci v Rakousku. Pracuje s různými médii, zaměřuje se na malbu, kresbu a animovaný film. Vernisáž výstavy obohatí vystoupení rakouské hudebnice, herečky a výtvarnice Marie Stadlober.

Prohlídky poutního areálu na Křížové hoře v Českém Krumlově. Mimořádná otevírací doba 10:00-21:00 hod. Ve 20:00 hod. mimořádné zvonění zvonu. Akce je součástí Dnů evropského dědictví.