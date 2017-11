Kam se v sobotu můžete vypravit za zábavou

Českokrumlovsko - Můžete se setkat se spisovatelem Robertem Fulghumem, zajít si na fantasy den do krumlovské knihovny, nebo dát přednost hudbě.

Ilustrační fotografie.Foto: archiv organizátorů

Festival vína dnes nabízí Degustaci naslepo s Ivo Dvořákem od 15 hodin v Tenis centru v Českém Krumlově. Zkuste spolu s profesionály ohodnotit pod vedením Ivo Dvořáka cca 40 mikrovzorků. Součástí večera bude i vyhlášení Vína festivalu.



Krumlovské podzimní recitály dnes od 19 hodin v Synagoze uvedou umělce Viléma Veverku (hoboj) a Kateřinu Englichovou (harfa). Vstupné 250 Korun.



Bryce Belcher + hosté vystoupí dnes od 20 hodin v Divadelním klubu Ántré v Č. Krumlově. Vstup dobrovolný.



Robert Fulghum – Listováni.cz. Se známým spisovatelem Robertem Fulghumem se osobně setkáte v Českém Krumlově, pokud se vydáte do Mětského divadla dnes od 17 hodin. Vstupné 200 Kč. Uvidíte také divadelní představení z knihy Co jsem to proboha udělal? a pak budete mít možnost si s Robertem Fulghumem popovídat a nechat si podepsat knihy. Několik z jeho titulů bude i na místě výhodně k mání.



Živě U Bejka. Dnes večer v této krumlovské restauraci hraje Element.



Klub FabriČKa v Českém Krumlově na dnešek pozval kapely Imodium (křest desky), Stroy a Lucky Drew. Vstupné na místě činí 190 korun.



BOoK!CON, setkání milovníků fantasy literatury. Akce se bude odehrávat dnes od 14 do 22.30 h a zítra od 10 do 15.30 h v prostorách knihovny, je určena dětem i dospělým. Pro dospělé budou zajímavé přednášky, pro děti třeba herna deskových her, počítačových her, malování na obličej, pro všechny virtuální realita a fotokoutek a mnoho dalšího.



Halloweenský turnaj pořádá vyšebrodský bar V Body 21. Jde o bowlingový turnaj pro dospělé a děti, který odstartuje dnes, dvě a půl hodiny po poledni. Hráči v masce mají vstup zdarma. Souběžně se uskuteční i soutěž o nejhezčí halloweenskou dýni, která bude vyhodnocena v 18 hodin. Už od 16 hodin si však přítomní mohou opéct špekáček na halloweenském ohni a prohlížet si rozsvícené dýně soutěžících.