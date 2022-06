150 let sboru slaví v sobotu hasiči v Horní Plané od 14 hodin v hasičské zbrojnici. Oslava bude spojena s pokřtěním nového zásahového vozidla. Program: 13.45 slavnostní průvod kolem náměstí, 14.00 slavnostní zahájení, 14.30 žehnání hasičské technice, 15.00 Malá kapela Pavla Havlíka, 17.45 GinFis. Program pro děti 15.00 až 17.00.

Oslavy v Černé. Obec Černá v Pošumaví slaví dnes 754 let od 15 h na fotbalovém hřišti. Pro děti budou připraveny atrakce, vystoupí Frymballet, něco dobrého si dáte v pivním stanu s občerstvením. Od 16 h spouští muzika – Děda Mládek Illegal Band, od 18 h Jaroslav Uhlíř, ve 20 h s kapela Jelen a české covery zahraje ve 22 h Flám.

Letní zábava ve Stupné začne dnes od 15 hodin na návsi. Pořádá ji SDH Stupná. V pivním stanu hrají K-club a od 20 hodin Pepa Litvan. Bude soutěž o nejlepší zelňák.

Volejbalový turnaj 23. Malontské mixy se konají dnes ve sportovním areálu TJ Hraničář Malonty.

Oslavy 750 let Hořic na Šumavě vypuknou dnes od 10 hodin. Budou posvěceny dva nové kostelní zvony před kostelem sv. Kateřiny. Odpolední část oslav se bude konat v amfiteátru. Program zahájí v 15 hodin skupina Patrola Šlapeto. V 17.30 hodin zazpívá Věra Martinová. Od 19.30 hodin Jiří Schelinger Tribute Mladen Djelmo. A na závěr od 22 hodin Chlapi v sobě.

15. rybářské závody v Bujanově začnou dnes na rybníku Přibyslav. Prezentace účastníků 8.30 až 8.50 hodin. Maximální počet účastníků 25. Startovné 100 korun. Rybolov dle rybářského řádu. Děti soutěží od 9 do 12 hodin. Dospělí 9 – 12 a 13 – 16 hodin. Vyhlášení výsledků 16 až 16.30 hodin. Přihlásit se je možné osobně nebo telefonicky v kanceláři OÚ Bujanov. Tel. 380 327 054.

Rozloučení se školou v Dolním Třeboníně. Koná se dnes na workoutovém hřišti od 14 do 17 hodin. Program nabídne skákací hrad, diskotéku, nafukovací lukostřelbu, střelbu na nafukovací fotbalovou branku, korálkové království, hokejovou branku s umělou ledovou plochou, dovádění v pěně… K tomu malování na obličej, jízda na koni, soutěže pro děti s odměnami, cukrová vata, opékání špekáčků, placky, grilovaní klobása, občerstvení i pro rodiče.

Cihelna vystupovat, 7. kamarádský multižánrový festival pokračuje v Chlumu u Křemže i v sobotu. Festival „Cihelna – Vystupovat“ je zaměřen na mladé začínající umělce z Českokrumlovska. Jedná se o již tradiční festival, kde mladí začínající hudebníci, tanečníci a filmaři mají jedinečnou možnost představit svou uměleckou činnost. Vstupné: 200 Kč .

Sobota 25. 6.

15:30 Divadlo kejklíře Slávka

16:30 Benga Čave

17:00 Romani Gili

18:00 Anelton

19:00 Světlo pro Ukrajinu

20:00 Sirény

Slack Show Trickline Cup 2022 Český Krumlov. V sobotu závody v tricích na slacklajně v rámci Highline Festivalu Český Krumlov. Přijďte se podívat na náměstí Svornosti na závody v tricích na slacklajně. Co jsou triky? Jedná se o skoky, salta atd. s odrazem i dopadem na pružném popruhu zvanéme slackline nebo trickline (to je popruh o něco širší určený právě pro provádění triků). Harmonogram závodů: 11:00-13:00 kvalifikace, 18:00-20:00 finále.

Exhibici v kostýmech Commedia dell'arte & hořící kometa uvidíte v sobotu v Českém Krumlově. Postavy z Commedia dell'arte ožijí na nebi nad Krumlovem a večer zahoří kometa na slackboardu. 16:00-17:00 U příležitosti Barokní noci na zámku Český Krumlov můžete na slacklajnách vysoko nad historickým centrem města obdivovat postavy z Commedia dell'arte procházející se přes dvě výškové lajny: první highline, Baroko, spojuje Hrádek českokrumlovského zámku s vyhlídkou u 5. nádvoří (165 metrů), druhá lajna, Budvar, spojí kostel sv. Jošta s Regionálním muzeem na protilehlém břehu Vltavy (168 metrů).

23:00-23:00 Budvar line bude v sobotu večer hostit také jeden úkaz - na slackboardu (prkno uzpůsobené k jízdě na slacklajně) se nad městem sveze "hořící kometa".

Festival komorní hudby v Českém Krumlově, hudební festival s nejdelší tradicí, začal. Zahjuje tradičně oblíbenou Barokní nocí na krumlovském zámku v pátek a sobotu 24. a 25. června od 19.30 hodin. Barokní noc je zážitkem a perlou Festivalu komorní hudby, historicky věrná obdoba barokních slavností, kdy návštěvníci mohou zažít atmosféru divadelních a hudebních slavností konaných v 18. století na místním zámku. Vrcholem večera je provedení opery v barokním divadle, v jejímž závěru se přechází do zámecké zahrady, kde program uzavírají další hudební čísla a stylový barokní ohňostroj.

GLOW v Zóně Masná začne v Českém Krumlově v sobotu ve 20 hodin. Jední se o hudební projekt Vlaďky a Adama Glowaczových. Vlaďka vystudovala na Pražské konzervatoři klasický zpěv a ještě během studií vystupovala v Čechách, v Německu či v Rakousku. Adam se věnuje klavíru od svých tří let. Nejraději hrál Mozarta a Chopina, mimo to ale dva roky působil ve ska-reggae kapele Pub Animals, se kterou si zahrál třeba na festivalu Colours of Ostrava. V projektu Glow dvojice spojuje zpěv a klavírní aranže populárních písní. Repertoár obsahuje skladby Adele, Rihanny, Alici Keys, Coldplay, Anety Langerové, Charlese Aznavoura a dalších.

Letní koncerty na Kvítkově Dvoře. Árie z kantát, oper i operet hudebních velikánů 18. a 19. století zazní v neděli od 16 hodin v sále Kvítkova Dvora. Vstupné 380 Kč.

Varhanní koncert rozezní klášterní kostel v Českém Krumlově v neděli od 17 hodin. Válka a mír v barokních hudebních obrazech. Krumlovskému publiku se představí dvojice renomovaných hudebníků: varhaník Pavel Černý a hráč na barokní trubku Jaroslav Rouček. Vstupné 300 korun.

Koncert sboru Medvíďata pořádá v neděli v 18 hodin v Jezuitském sále hotelu Růže v Českém Krumlově Mezinárodní hudební festival a ZUŠ. Vystoupí sbor Medvíďata pod vedením sbormistra Lukáše Holce. Je to závěrečný koncert sboru Medvíďata. Doprovodí ho i krátká prezentace festivalu, podium bude ale patřit sboru Medvíďata, který se před pár dny vrátil ze zájezdu na sborový festival Alta Pusteria v Itálii. Koncert bude vyvrcholením cyklu vystoupení v rámci Evropského (tý)dne hudby.

Petropavlovská pouť se koná zítra v Kaplici. Bude spojena s biřmováním, které povede od 18 hodin pomocný budějovický biskup Pavel Posád.

Exkurze do přírodní památky Horní luka, malé orchidejové zahrady Blanského lesa se koná zítra. S botaničkou Terezou Rejnkovou se projdete mimo cesty přírodní památkou. Délka exkurze je 3,5 kilometru (zhruba 2,5 až tři hodiny). Sraz účastníků je ve 14:00 na parkovišti pod lanovkou v Krasetíně.