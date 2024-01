3. Vyhlídka Hlízová věž

Vyhlídka Hlízová věž.Zdroj: Se svolením Jihočeské centrály cestovního ruchu

Vyhlídka u Hlízové věže na hradě Zvíkov nabízí pohled na řeku Otavu před jejím spojením s řekou Vltavou. Krásné vyhlídky na obě řeky i jejich soutok jsou ale na všech hradbách. Vydat se sem můžete celoročně, vstup na nádvoří je bez omezení a bez vstupného.

Jak se na Zvíkov dostanete? Můžete se vydat vlakem na trati Písek - Tábor do železniční zastávky ve Vlastci, odtud je to na hrad pěšky asi 7 km. Případně autobusem z Prahy a Písku do Zvíkovského Podhradí. Od zastávky je to na hrad přibližně 1,5 km. Pokud pojedete autem, za obcí Zvíkovské Podhradí se rozkládá parkoviště. Ke hradu je to pak asi 400 m pěšky.

Další tipy na výlety najdete ZDE.