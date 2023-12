Na vůbec první adventní jarmark do areálu vyšebrodského kláštera můžete vyrazit v neděli odpoledne od 12 do 16 hodin. „Pozvání, aby se svými výrobky přijeli, přijali nejrůznější řemeslníci. Na trhu se objeví šperky, vonné vosky a svíčky, úžasná keramika, dobroty, šperky pro malé slečny, oblečení a čepice ze Šumavy, ozdoby, perníky a samozřejmě nebudou chybět produkty, které připravují a vyrábějí sami bratři cisterciáci, jako jsou marmelády či uzené ryby z vlastního chovu,“ zve návštěvníky Dita Kaiserová.

Notování s cimbálem, to je tradiční adventní koncert Krumlovského komorního orchestru v Egon Schiele Art Centru, který je naplánovaný na neděli 10. prosince od 18.30 (vstupné 300 Kč). V rámci tradičního adventního koncertu Krumlovského komorního orchestru vystoupí sólisté: Barbora Jagošová (cimbál), Vojtěch Podroužek (hoboj, dirigent) a Dominik Svoboda. Zazní skladby Dalibora Štrunce, Ottorina Respighiho, Ralpha Vaughan Williamse a Ilji Zeljenky.

Betlémské světlo hasiči převezmou ve Věžovaté Pláni. Den před Štědrým večerem

Himálajský medvěd, to je tradiční zimní výstup na Kleť, do kterého se může zapojit úplně každý, běžec nebo chodec, a to v čase od 9 do 15 hodin. Koná se v sobotu od 9 do 15 hodin a start je v Krasetíně na parkovišti pod lanovkou. Startovné je 150 Kč, vyhrává ten, kdo stihne během šesti hodin nejvíc výstupů na horu Kleť. Mezi jednotlivými výstupy můžete mít libovolně dlouhé přestávky. Stravu a pití je možné pořídit v restauraci na Kleti.

Zimní kino v Kaplici je naplánované na páteční 17. hodinu na náměstí v Kaplici. Přijďte si dát něco dobrého k pití a jídlu a zasmějte se při tom známým hláškám či vtipným scénkám z filmů s vánoční a zimní tématikou. Tentokrát se promítá oblíbená komedie S tebou mě baví svět.

Vyberte nejhezčí vánoční strom na Českokrumlovsku

Krumlov zve na 2. adventní víkend. V pátek v 16.30 začíná hudební program na náměstí Svornosti, mimořádně otevřeno bude mít v pátek i v sobotu od 18 do 21 hodin zahradní domek Egona Schieleho. Sobota bude patřit krumlovským klášterům. V neděli dorazí do Ježíškova poštovního úřadu na náměstí Bílá paní. Podrobný program najdete ZDE.