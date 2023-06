Víkendový program na Českokrumlovsku je opět nabitý, máme pro vás tipy, kam vyrazit: v Krumlově mají Slavnostní pětilisté růže, ve Zlaté Koruně závod mistrovství ČR v paddleboardech, na Windy Pointu v Černé Old School Windsurfing cup, můžete se vydat i na kaplické Koupaliště na Benátskou noc nebo na Lipno na slavnostní otevření stanice vodních záchranářů. Nechybí ani tradiční muzika v Krasetíně U Kuchařů.

Největší středoevropské setkání a exhibiční ne-závod příznivců oplachtěných prken z minulého století, to je sobotní Old School Windsurfing Cup na Windy Pointu v Černé v Pošumaví. | Foto: Se svolením pořadatele

Předletní víkend na Náplavce

Dobří holubi se vracejí a mistr DJ Funky Machine patří mezi ně… Ve společnosti Musakka Stings (živá kytara) přijedou tvořit atmosféru předletního víkendu na krumlovskou Náplavku!

Vzhledem k tomu, že tento víkend je v Krumlově ve znamení Slavností pětilisté růže, připravili si pro vás naši umělci i rytmy tématicky lazené s nádechem středověku.

Kdy: pátek a sobota od 12 do 22 hodin

Kde: Bistro Náplavka, Český Krumlov

Za kolik: zdarma

Slavnosti pětilisté růže jsou tu. Brány se zavřou ve dvě, v kostýmu vstup zdarma

Czech sup river marathon champ - Zlatka-Boršov 2023 Mistrovství ČR SUP v říčním maratonu pod záštitou Českého svazu kanoistiky. V. ročník závodu na paddleboardech na úžasném úseku Vltavy ze Zlaté Koruny do Boršova nad Vltavou! Prezentace do 10:30 hod. včetně zaplacení startovného, od 10:40 meeting, v 11:00 hod. hromadný start na pravém břehu řeky POD JEZEM ve Zlaté Koruně.Kdy: sobota, čas startu v 11 hodinKde: Zlatá Koruna pod jezemStartovné: 300 Kč, diváci zdarma

Mistrovství ČR SUP v říčním maratonu startuje v sobotu ve Zlaté Koruně v 11 hodin.Zdroj: Se svolením pořadatele

Otevření stanice záchranné služby na Modříně

Vodní záchranná služba ČČK a Vodní záchranná služba ČČK České Budějovice srdečně zvou na slavnostní otevření stanice první pomoci Lipno – Modřín. Čeká vás ukázka záchrany tonoucího či práce se člunem.

Kdy: sobota od 13 h

Kde: kemp Modřín

Za kolik: zdarma

Koupaliště ve Větřní a Kaplici zahájila sezónu. Velešín je bude brzy následovat

Old School Windsurfing cup 2023Windy Point zve všechny na jedinečnou událost: největší středoevropské setkání a exhibiční ne-závod příznivců oplachtěných prken z minulého století. Doražte s kamarády, rodiči, dětmi a nějakými starými surfcajky. Na start legendární 'hodinovky' vás pustí s jakýmkoliv prknem, pokud bude mít starou plachtu (ty bude možné zapůjčit na místě). 10:00 - 11:00 h Registrace závodníků (startovné Kč 500,- s tričkem / Kč 0,- bez trička), 10:00 - 12:00 h Výstava závodní výstroje a výzbroje z minulého století, 11:00 h - Rozprava v Beach clubu, 14:00 h - Závod - Hodinovka na Windy, Štafetový závod, Free style, 20:00 – 23:00 h – Beach boys & girls disco + promítáníKdy: sobota od 10 hKde: Windy Point, Černá v PošumavíZa kolik: zdarma

Traktoriáda Bujanov 2023 - 10. ročník

Bujanovští zvou na nezapomenutelnou událost - 10. ročník Traktoriády Bujanov, který se koná 17. června 2023 v Bujanově. Připravili si pro vás den plný vzrušení, soutěží a fascinující zemědělské a hasící techniky! Traktoriáda nabídne nejen traktory domácí výroby, ale také ty ze známých továren. Budete mít dokonce možnost usednout za volant a vyzkoušet si sílu a výkonnost těchto obdivuhodných strojů. Spanilá jízda a seznámení s tratí 12 h, závod 13.30.

Kdy: sobota od 9.30

Kde: Bujanov

Za kolik: zdarma

Kam o víkendu za fotbalem na Českokrumlovsku

Benátská noc s UDG a Černým koněmPřijďte si užít parádní večer na koupaliště v Kaplici pod názvem Benátská Noc. O hudební program se postarají dvě kapely. Dále vás čeká chill zone, cocktailový bar, čepované pivo a dobré jídlo. Areál čeká také skvělá výzdoba, která naladí dokonalou atmosferu.PROGRAM: 17:00 start, 19:00 Černej Kůň, 23:30 UDG, 00:40 afterparty DJ Svanlay, 2:00 konec hudební produkceKdy: sobota od 17 hKde: Koupaliště KaplcieZa kolik: 230 Kč předprodej, 300 Kč na místě, vstup od 16 let

Jirka Šlupka Svěrák & Michal Bystrov

Léto U Kuchařů v Krasetíně pokračuje, tentokrát koncertem Jirky Šlupky Svěráka a Michala Bystrova.

Kdy: sobota od 18 h

Kde: Resturace U Kuchařů, Krasetín 62

Bryan Benner (USA) a Václav Fuksa (CZ) s neapolskými písněmi v unikátní úpravě pro dvě kytary a zpěv vystoupí v krumlovské synagoze v neděli od 11 hodin.Zdroj: Se svolením pořadatele

Muntagna D’Angeli – neapolské písně

Bryan Benner (USA) a Václav Fuksa (CZ) s neapolskými písněmi v unikátní úpravě pro dvě kytary a zpěv.

Kdy: neděle od 11 h

Kde: Synagoga Český Krumlov, Za soudem 282

Za kolik: 300 Kč / 200 K