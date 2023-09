Trhy ve Křemži

Trhy ve Křemži, to je sobotní veselí (od 9 do 16 h) a nedělní rozjímání (od 9 do 14 h). Zajeďte na trh lokálních výrobců (domácí cukrářské dobroty, domácí chléb, výbornou kávu, sýry, víno, sazenice zeleniny i zeleninové bedýnky, ryby, hovězí maso, šperky, rukodělné výrobky, řezbářské i keramické předměty, hračky i oblečení, domácí bylinky a mnoho dalšího), děti i dospělé potěší žonglér, akrobat a klaun v jedné osobě, skauti připravili bohatý program a dílničky pro dětí, k poslechu hrají Dark Blue Elephants.

V neděli je od 9 hodin brunch, v 9.30 poutní mše svatá v kostele na náměstí, cukrárna i další stánky s občerstvením obsadí park, v průběhu dopoledne na místo zavítá pan farář Petr Hovorka s přímluvou a s požehnáním a paní Jarmila Hansová seznámí zájemce s historií kostela a dalšími zajímavostmi. Vystoupí pěvecký sbor, který příležitostně působí v křemežském kostele.

Kdy: sobota a neděle od 9 hodin

Za kolik: zdarma