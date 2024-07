Vlasta Redl ve Vyšším Brodě

Kdy: Sobota od 19.30

Kde: Klášterní zahrada ve Vyšším Brodě

Vstupné: Na místě 540 Kč, v předprodeji 460 Kč

Proč přijít: V sobotu 20. července se v Klášterní zahradě Vyšší Brod představí legendární hudebník Vlasta Redl s doprovodnou kapelou.

Jonáš a tingl tangl

Kdy: Čtvrtek a pátek od 21.15

Kde: Hrad Pořešín

Vstupné: 500 Kč

Proč přijít: Nezapomenutelné hity našeho mládí: Babetta, Pramínek vlasů, Jó, to jsem ještě žil, Krajina posedlá tmou, Co jsem měl dnes k obědu a spousta dalších v podání divadelního spolku Kašpar Praha vás přenesou do dob největší slávy divadla Samofor.

Chlapi v sobě na náplavce

Kdy: Pátek od 19 hodin

Kde: Bistro Náplavka, Český Krumlov

Vstupné: Zdarma

Proč přijít: Krumlovská kapela Chlapi v sobě hrají československý pop/rock s občasným exkurzem do vlastní tvorby – vždy však po svém a naplno, přijďte si jejich koncert vychutnat na Náplavku.

Doga, Vilém Čok a další - Rock Fest Hořice

Kdy: Sobota od 16 hodin

Kde: Přírodní amfiteátr v Hořicích na Šumavě

Vstupné: 590 Kč, na místě 650 Kč

Proč přijít: Jedinečná atmosféra, nesmrtelné rockové hity a osobnosti, které psaly dějiny tuzemské muziky. 16 h Trilobit, 17.30 Vilém Čok a Bypass, 19 h Progres, 21.45 Lautr + Lešek Semelka, 23.30 Doga

Výstava Slavní čeští skladatelé

Kdy: do 3. srpna

Kde: Port 1560

Vstupné: Zdarma

Proč přijít: Po dobu konání Mezinárodního hudebního festivalu Český Krumlov je v návštěvnickém centru Port 1560 k vidění výstava „Slavní čeští skladatelé“, která přibližuje díla Bedřicha Smetany, Antonína Dvořáka, Leoše Janáčka a Bohuslava Martinů. Kromě podrobností o uměleckých úspěších skladatelů se zde dozvíte i o jejich dětství, osobním životě, nebo také kde čerpali inspiraci. Informace doplňují černobílé ilustrace Alexeye Klyuykova.

12. narozeniny Stezky korunami stromů

Kdy: Sobota od 10 h do 17 h

Kde: Lipno nad Vltavou, před vstupem na Stezku korunami stromů

Vstupné: Zdarma

Proč přijít: Nenechte si ujít již 12. narozeniny lipenské Stezky korunami stromů a přijďte je oslavit! Čekají na vás s barvitým hudebním a animačním programem pro děti i dospělé. A jelikož se správná oslava neobejde bez dortu, cukrárna Povidloň si pro nás jeden přichystá, krájet se bude ve 13.30.

Romeo a Julie

Kdy: Sobota a neděle od 21.30

Kde: Tvrz Tichá

Vstupné: 500 Kč

Proč přijít: Nejslavnější milostný příběh v dynamické úpravě pro osm postav. Dobové tance a písně, souboje a samozřejmě balkon. A láska – ta největší! Hrají: Daniel Pivoda Ondráček, Tereza Slámová, Jan Zadražil, Miloslav Tichý, Eva Elsnerová, Štěpán Coufal, František Kreuzmann, Kristián Stolařík