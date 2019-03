Český Krumlov /VIDEO/ - Ve čtvrtek ráno po osmé hodině najel řidič s kamionem s cisternou Na Louži v Českém Krumlově.

"Já vím, já vím, je to hrůza," chytal se za hlavu řidič z Polska, který byl z celé situace ve velkých rozpacích. "Dispečeři mi zadali do GPS špatnou adresu, vezu cement do jedné továrny, ale v GPS jsem měl Lineckou."