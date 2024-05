Vůbec první koncert v rámci Krumlov Open Air 2024 odehrála v sobotní večer kapela Jelen. A i když se brány Pivovarské zahrady otevřely už dvě hodiny před koncertem, ještě pár minut před první písní se u vstupu srocovaly davy lidí.

Jelen bavil publikum v Českém Krumlově. | Foto: Pavel Sojka

„Jsme moc rádi, že můžeme být zase zpátky,“ vítal po pěti letech Jindřich Polák Krumlováky v Pivovarské. Písní Touha a pláč otevřela kapela hodinu a půl trvající hudební program. Bohatý playlist byl utvořen z největších hitů, jako jsou Jelen, Klidná jako voda, Ještě jednu noc. Během většiny večera doprovázela kapelu zpěvačka Adéla Orlová. Spolu s ní se na pódiu objevili i další dva členové v podobě dechové sekce.

Když Jindřich Polák zpíval text písně A co bylo dál?: „Jenom vítr, po nebi se mraky honily,“ pravděpodobně neměl nejmenší tušení, že se dešti vyhnuli těsně. Jen pár minut po koncertě se objevil jemný déšť. Přestože nás kapela přesvědčovala písní, že všechno bude dobrý: „Jaro už vyhání ledový obry, tráva je zelená, všechno bude dobrý,“ večer byl poměrně chladný. Ale ani studené počasí nezabránilo v tom, aby si návštěvníci koncert užili. To potvrzují slova i Denisy Tolknerové z Českých Budějovic, která dorazila na koncert s manželem: „Koncert se nám líbil, každý jejich koncert je plný optimismu. Je skvělé koukat se na lidi, kteří si to užívají společně s publikem, bez ohledu na místo nebo počet návštěvníků,“ svěřila se dlouholetá fanynka kapely Jelen.

Na závěr pak zazněl největší hit − Magdaléna. Po bouřlivém potlesku se pak rozloučil Jelen s Krumlováky romantickou písní Miluju tě. Publikum nelenilo a začaly se objevovat zdvižené ruce s drobnými světýlky mobilních telefonů, které vykouzlily jedinečnou atmosféru. Další koncert v rámci Krumlov Open Air proběhne 01. června a těšit se můžete na Annu K. a Davida Kollera.