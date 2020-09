Přestože původní předskokan kapely byl na poslední chvíli změněn, půvabná a talentovaná náhrada v podání Terezy Balounové sklidila u diváků velký úspěch. Po jejím zhruba 45minutovém vystoupení se na pódiu začali postupně objevovat členové kapely Mirai.

V předních řadách se mezi hlavami diváků začaly vynořovat i ruce svírající mobilní telefony, aby zaznamenaly nástup samotného frontmana. Když energicky Mirai Navrátil dorazil na pódium a se vztyčenou rukou svírající ukulele zvolal: „Ahoj Krumlov,“ diváci jásali. Už s prvními tóny písně doplněné o Navrátilovy popěvky: „Haa-a-a-a, huu-u-u-u,“ bylo zřejmé, že celý večer budou znít největší hity. Právě song Pojď, zapomenem, byl tzv. otevírací písní, která dokonale nabudila diváky. Když však zazněla energická píseň s názvem Dítě robotí, která byla doplněna ohňovými efekty, diváci byli velmi překvapení. Efektů během večera neubývalo, ba právě naopak. Světelné efekty, ohňové prvky či papírové konfety či pára, byly výbornými doplňky zvyšující zážitek z celého koncertu. To potvrdila i návštěvnice Mariya Marinová z Českého Krumlova, která atmosféru na koncertu okomentovala: „Jsem moc ráda, že jsem měla možnost si kapelu Mirai poslechnout přímo v Českém Krumlově. Byl to úžasný zážitek. Skvělá hudba, talentovaní muzikanti a výborná atmosféra jsou příčinou, proč odcházím z koncertu tak pozitivně naladěná.“

Jako dokonalé označuje vystoupení Mirai i Květa Nováková z Vyššího Brodu. Neuvěřitelnou energií nabitý koncert se tak i pro ni stal velkolepým zážitkem. „Je to můj druhý koncert v této řadě koncertů pořádaných v Pivovarské, a pokud se bude konat obdobná akce i příští rok a můj zdravotní stav mi to dovolí, velmi ráda se zúčastním i do budoucna,“ dodává.

Emoční smršť zažili diváci i během písně Anděl, kdy se celá Pivovarská zalila drobnými světýlky mobilních telefonů. Role se na chvíli obrátily a intenzivní zpěv diváků doplnil zpěv Navrátila. Ovšem největší rozruch během koncertu způsobila jeho výzva, kdy uprostřed písně Yahoda vyzval fanynky, aby se staly součástí jedinečného zážitku. „Prosím vás, chtěli bychom někomu z vás zprostředkovat takový dovolenkový zážitek a hledáme dívku, která musí splňovat nějaké parametry. První parametr je, že to je máma, případně potencionální matka našich dětí,“ smál se. Z velkého množství rukou vyčuhujících z davu vybral půvabnou blondýnku Terezu, kterou přivítal "na lodi". Vzápětí se však na pódiu objevilo obrovské nafukovací lehátko á la jahoda. Před plavbou diváky pečlivě instruoval, jak mají postupovat, aby se s Terezou neocitli na zemi. Z jahody pak pokračoval ve zpěvu a spolu s ním diváci jednohlasně pěli: „Život je pohoda, život je fajn, život je jako yahoda, co ti na šlehačku daj.“ A když zněla jejich snad nejznámější píseň Když nemůžeš, tak přidej, tančila a burácela celá zahrada.

Lada Sojková