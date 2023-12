Dům, který funguje od letošního května, se stal útočištěm čtrnácti lidí, s nimiž se osud zrovna nepáral. Většina z nich má lehké mentální postižení. V chráněném bydlení, které provozuje Domov pro seniory Kaplice, dostali šanci postavit se na vlastní nohy a žít běžným způsobem života.

Mezi nimi také Maruška. Ve svém bytě 1+KK už má nachystaný maličký vánoční stromek, ve váze nazdobené chvojí a pod ním spoustu dárků s popisky, nechybí fotka z kaplického Mikuláše. Byteček ještě voní novotou a je jako ze škatulky.

Maruška žije v Chráněném bydlení Kaplice a je tam šťastná. Zdroj: Deník/Zuzana GabajováMaruška se pochlubila pečlivě vyšívaným prostíráním s různými motivy: stromečkem, zvonky, svíčkou. „Kája už byl za mnou několikrát, prý jestli už pro něho mám toho pejska, tak se do toho konečně musím pustit,“ směje se, když popisuje, že o prostírání je zájem i mezi ostatními klienty chráněného bydlení. „Ale já to prostě všechno nestíhám!“ Její každé všední dopoledne totiž vyplňuje zaměstnání.

Za bydlení „ve vlastním“ je vděčná. „Já jsem strašně šťastná, že tu jsem, opravdu. Mají mě tu rádi, já mám ráda je. To není jako doma, tam to bylo horší,“ svěřila se poté, co se při loučení s každým láskyplně objala.

● Zřizovatelem chráněného bydlení je Jihočeský kraj, provozuje ho Domov pro seniory Kaplice a budova patří městu.

Bytů 1+KK, v jakém žije Maruška, je v domě na kaplickém náměstí deset, další čtyři pokoje jsou na patře komunitního bydlení. Tam je také společenská místnost: obývák, kuchyně a jídelna v jednom. Pár dnů před Vánoci, v době naší návštěvy, se tam sešlo osm klientů, aby tam strávili odpoledne. Někdo sledoval pohádku v televizi, jiní hráli s asistentkou pexeso.

Asistentky mají klienti v Kaplici k ruce čtyřiadvacet hodin denně. Ty jsou jejich mostem k běžnému životu, nad kterým většina z nás ani nepřemýšlí. Asistence je zapotřebí také např. při kontaktu s úřady, při návštěvách lékařů nebo při zprostředkování zaměstnání. „Je to tu jako doma, jsme jedna velká rodina, se vším, co k tomu patří,“ přiblížila vedoucí chráněného bydlení Patricie Frnková. „Klienti spolu vycházejí celkem dobře, někdy to zaskřípe, prostě jako všude jinde.“

Přiblížila také, jak to tam chodí za běžného dne. „Na ráno mají většinou nastavené budíky, když jdou do práce, my na ně dohlížíme, aby opravdu vstali a nasnídali se. Obědy nám sem dováží z domova pro seniory a snídaně a večeři si dělá někdo sám, někdo společně, jak má kdo náladu a na co má chuť. S nákupy to je podobně, někdo si dojde nakoupit sám, někdo s asistentkou, někdy vyrazíme na hromadný nákup.“

I denní program je v bydlení pestrý. „Jezdíme autobusem na plovárnu do Budějovic, chodíme do kina, každý den cvičíme, máme výtvarné činnosti, výletujeme,“ vyjmenovala vedoucí.

Chráněného bydlení Kaplice. Na snímku Kája s vedoucí chráněného bydlení Patricií Frnkovou (vpravo) a ředitelkou Domova pro seniory Kaplice Vladimírou Holczerovou.Zdroj: Deník/Zuzana Gabajová„Já nejradši chodím ven,“ zapojil se do hovoru Kája. Ten našel zaměstnání v kaplických technických službách, kde pracuje od září. „Každou středu taky chodím za panem farářem do kostela, pomáhám tam, dělám, co mi řekne.“

Na Vánoce v bydlení zůstane asi sedm klientů, ostatní stráví svátky v rodinách. „Bude tu s nimi asistentka, připravíme si slavnostní večeři, salát, kapr, dárky pod stromečkem, prostě klasické Vánoce. A už teď pečeme cukroví, máme spoustu druhů,“ doplnila asistentka Dana Tichá.

Důležitá je práce i kontakt s lidmi

Že je chráněné bydlení v samotném centru města, a ne někde na periferii, oceňuje Vladimíra Holczerová, ředitelka Domova pro seniory, který chráněné bydlení provozuje. „Skupina není vyčleněná, jako to bylo dřív, jsou součástí života města. I komunita ve městě je dobře přijala, není to nic, co by bylo rušivé, spíš naopak. Jsou přínosem i v zaměstnání. S ředitelem Technických služeb Kaplice jsme se shodli na tom, že když se svou činnost naučí, dělají ji pečlivě a je na ně spolehnutí. Jsou samozřejmě dny, kdy se jim do práce nechce, ale i s tím musíme počítat.“