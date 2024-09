/KOMENTÁŘ/ V Kaplici na zastupitelstvu, kde 25. září zvolili Libora Lukše (Otevřená radnice), dosavadního ředitele ZŠ Fantova, novým starostou, opět zazněla od Dětí Kaplice, resp. jejich zastupitele a bývalého radního Tomáše Ježka, slova o nepřátelském převzetí moci. Přitom opozici sami předali moc takříkajíc na zlatém podnose - v okamžiku, kdy se sami připravili o většinu v zastupitelstvu, aniž měli na jistotu domluveno, co bude dál.

Podstatou politiky, i té lokální, je schopnost dohodnout se, najít v programu společné priority a společně na nich, ve prospěch všech občanů, pracovat. A tak v Kaplici vládnou ti, co se mezi sebou dokázali dohodnout, podat si ruku a získat většinu křesel. Na tom nic zvláštního není, a už vůbec nejde o nepřátelské převzetí moci. V Kaplici prostě a jednoduše padla vláda, to se v politice stává.

To, že minulá koalice složená z Dětí Kaplice, Kaplice společně, PRO naši Kaplici a SPD, resp. bývalý starosta Radek Ježek (Děti Kaplice), nenašla nikoho, kdo by s ní do vlády šel, nelze donekonečna házet na ostatní. Vznikla nová většinová koalice, byť má těsnou většinu jednoho hlasu, a tak se stalo, že bývalá vedení města skončilo v opozici.

Když se v březnu tehdejší koalice pokusila odvolat svého vlastního a jediného místostarostu Pavla Svobodu (Kaplice společně) s odůvodněním, že nepracuje tak, jak si představovala, patrně čekala, že ji podpoří někdo z opozice. To se ale nestalo, Pavel Svoboda se domluvil s ostatními zastupiteli a důsledky tohoto kroku vyústily v postupné odvolání členů tehdejší rady a jmenování rady nové, následnou rezignaci starosty, který, zcela pochopitelně, odmítl pokračovat s radou, ve které by jeho hnutí bylo v menšině, a nakonec volbu nového starosty. Deset hlasů je prostě méně než jedenáct.

