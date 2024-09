Volbě nového vedení města předcházela diskuze zastupitelů , při níž si brali slovo převážně členové bývalé koalice, která přišla o těsnou většinu jedenácti hlasů v zastupitelstvu v březnu poté, co se pokusila – neúspěšně – z funkce odvolat vlastního místostarostu Pavla Svobodu (Kaplice společně). „Odvolání většiny rady a ponechání dnes již bývalého starosty Radka Ježka ve funkci pod taktovkou nikým nezvoleného velitele a za pomoci opovrhovaného pana Svobody, na základě výmyslů a lží o špatné práci rady města, bylo pouhopouhé nepřátelské převzetí moci,“ četl z připraveného prohlášení bývalý radní Tomáš Ježek (Děti Kaplice). „…Budeme tedy v opozici, budeme opozicí konstruktivní a vždy jednat ve prospěch občanů Kaplice…“

Nová koalice nemá uzavřenou písemnou koaliční smlouvu, ale ústní dohodu. „S panem Svobodou probíráme témata, o kterých se bude hlasovat. Původně jsem byl určen k tomu, že s ním povedu rozhovory, já, dnes už je nás víc a dohodli jsme se na základních bodech fungování,“ vysvětlil Luděk Keist.

close info Zdroj: Se svolením hnutí Otevřená Kaplice zoom_in Libor Lukš se 25. září 2024 stal starostou Kaplice.Vanda Kárová (Otevřená radnice) následně navrhla do funkce starosty Libora Lukše (Otevřená radnice), dosavadního ředitele ZŠ Fantova, což zastupitelstvo těsnou většinou jedenácti hlasů z jednadvaceti schválilo. Stejná zastupitelka poté na místo místostarosty navrhla Pavla Janotu (Jihočeši 2011), i on byl do funkce zvolen jedenácti hlasy.

„Chtěl bych poděkovat za důvěru jak ze strany zastupitelů, tak ze strany některých občanů. Pokud v tuto chvíli důvěru některých z vás nemám, budu se snažit si ji získat, aby nikdo nelitoval toho, že Libor Lukš byl dva roky ve vedení města Kaplice,“ řekl Libor Lukš. Rozhodování, zda starostování vzít, podle něj nebylo jednoduché, i s ohledem na to, že doposud řídil ZŠ Fantova. „Jsem close info Zdroj: archiv zoom_in Pavel Janota, JIHOČEŠI 2012připraven i na kritiku, není možné se zavděčit všem. Ale říkám předem, že jsem připraven na konstruktivní, otevřenou kritiku, ale nebudu mrhat svým časem tím, že budu reagovat na půtky na sociálních sítích. Kdokoli ke mně máte cestu otevřenou, buď svůj postoj obhájím, nebo ne. Chtěl bych nám všem popřát, aby nastalo období klidu, rozvoje a prosperity našeho města.“

Před volbou členů rady si slovo vzali čtyři opoziční zastupitelé: Václav Mocek (PRO naši Kaplici) v reakci na volbu starosty a místostarosty rezignoval na funkci předsedy finančního výboru, z funkce předsedy školské komise odešel Josef Sviták, na všechny funkce v komisích a skupinách rezignoval také Radek Ježek a ze sportovní komise odešla Andrea Vanišová (všichni tři Děti Kaplice).

Poté byli do rady města zvoleni Karel Mach (ODS) a Pavel Svoboda (Kaplice společně), dalšími radními jsou kromě nového starosty a místostarosty Stanislav Trs (KDU-ČSL), Luděk Keist (ODS) a Radek Tomáš (Nestr.).

Volba nového vedení města starosty je vyústěním půlročních zvratů na kaplické radnici: po březnovém pokusu odvolat místostarostu Pavla Svobodu přišla o většinu tehdejší koalice složená z Dětí Kaplice, Kaplice společně, PRO naši Kaplici a SPD. V květnu zastupitelé, kteří byli do března v těsné menšině, po dohodě s Pavlem Svobodou prohlasovali svými společnými jedenácti hlasy změnu ve složení rady města, odvoláni byli radní Tomáš Ježek, Josef Sviták, Jan Cinádr (všichni Děti Kaplice), Václav Mocek (Pro naši Kaplici) a Luboš Hubáček (SPD). Starosta Radek Ježek poté 1. července rezignoval. Podle svých slov se ocitl v roli maskota, který by měl všechno jen podepisovat (více ZDE).

Záznam ze zářijového zastupitelstva Kaplice můžete sledovat na webu města ZDE.