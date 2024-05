Kaplické květnové zasedání zastupitelstvo nabralo hned na svém začátku nečekaný směr. Opozice navrhla nový bod do programu: odvolání pěti členů rady a jejich výměnu tak, aby v kaplické radě byla zastoupena všechna uskupení, která jsou v zastupitelstvu. Starosta pak na odvolání z rady a své funkce navrhl sám sebe, to ale schváleno nebylo. Kaplice se tak ocitla v paradoxní situaci. Má radu města, se kterou nechce mít starosta nic společného. Výměna v radě byla podle navrhovatele důsledkem změny v rozložení sil ve vedení: koalice po svém neúspěšném pokusu odvolat místostarostu přišla o jeden hlas - a tím také o většinu v zastupitelstvu, které má 21 členů. Vedení města se tak de facto ocitlo v patové situaci.

Že se něco takového semele, se ale dalo přecejen trochu čekat. Po několikaměsíčních sporech uvnitř kaplické koalice a po neúspěšném pokusu starosty města Radka Ježka (Děti Kaplice) a jeho koaličních kolegů odvolat vlastního místostarostu Pavla Svobodu (Kaplice společně) se karta obrátila. Na začátku zasedání kaplického zastupitelstva, které začalo 29. května v 17 hodin, navrhl opoziční zastupitel Karel Mach (ODS) změnu programu, kterou následně opozice společně s místostarostou Pavlem Svobodou schválila: Odvolání některých členů rady města Kaplice a jmenování nových členů. Bod schválila jak celá opozice, tak místostarosta města Pavel Svoboda (Kaplice společně), koalice byla proti, jedna koaliční zastupitelka se hlasování zdržela.

„Důvod je víceméně jediný: na radnici se rozpadla koalice a z našeho pohledu nastala patová situace. Je deset koaličních zastupitelů, deset opozičních a jeden, pan Svoboda, levituje někde mezi. Tento stav je pro město špatný a na zbylých dva a půl roku volebního období to je neřešitelná situace,“ přiblížil, proč návrh předložil. „Co navrhnete vy, my neschválíme, co navrhneme my, vy neschválíte. Tento stav je neudržitelný.“

Dodal, že rada města v současné podobě má nadpoloviční většinu složenou z členů jedné kandidátky, Dětí kaplice, což je prakticky neomezená rozhodovací schopnost. „Minule, kdy jsem tu byl poprvé (nastoupil na místo zastupitele po svém odstoupivším předchůdci Martinu Pařízkovi), slyšel jsem tu znepokojivé informace, že se rada konala bez pozvání jednoho radního. Naším návrhem bude složit novou radu, která bude mít členy ze sedmi různých stran a hnutí, které se do zastupitelstva dostaly, a budeme to muset dotáhnout do dalších voleb,“ shrnul. „Nevidíme jinou reálnou možnost, jak by to Kaplice přečkala bez úhony, ať úřad, tak městské společnosti.“

„Já patovou situaci nevidím,“ namítl starosta Radek Ježek. „Důrazně se tu musím ohradit, že tu v minulosti byly rady bez pozvání opozice. To, že dotyčný člen rady (na mysli měl Pavla Svobodu, pozn. red.) nevnímal při zastupitelstvu, že se hned po zasedání sejdeme, není můj problém. Trošičku mě zaráží, že jediný důvod je většina Dětí Kaplice – a není tam zmínka o dalších členech rady. Od prosince či od ledna se snažím navrhovat schůzky, tyto návrhy jsou úspěšně ignorovány a nikdo se ani neozve. Potěš s Kaplicí.“

Karel Mach opáčil, že tehdy byla situace zcela jiná. „Rada měla většinu v zastupitelstvu, byla to většinová koalice. Teď tu máme poměr 10:10:1, to je zcela něco jiného než tenkrát.“

Následovala více než hodinová vyhrocená debata, při které např. Václav Mocek (Pro naši Kaplici) vyzval Pavla Talíře, bývalého starostu, a Libora Lukše, aby opustili zastupitelstvo, protože v Kaplici nebydlí. Na to oba reagovali, že jsou bydlištěm i srdcem Kapličáci. „Jak můžete toto tvrdit? Kde mám trvalý pobyt, kde mám svůj dům, kde platím poplatky?“ ohradil se Pavel Talíř. V podobném duchu reagoval i Libor Lukš. „Já jsem se tu narodil, mám tu rodiče, pracuji tady, a to, že jsem nedávno postavil v Omleničce, nic nemění na tom, že jsem Kapličák.“

Pavel Svoboda se vyjádřil k tomu, že se konaly rady bez jeho účasti. „Jedna byla po zastupitelstvu, kde se jednalo o mém odvolání (koalice tehdy navrhla Pavla Svobodu odvolat, opozice se ale zdržela hlasování, a tak to nebylo schváleno. Pavel Talíř (KDU-ČSL) Deníku sdělil, že pro odvolání nehlasovali hlavně proto, že o něm dopředu nevěděli a že se opozice nechtěla podílet na praní špinavého prádla koalice, pozn. red.), ta byla bez řádné pozvánky. A další rada byla, když jsem měl dovolenou, ale byl jsem v Kaplici i byl jsem i na úřadě na jednání, takže jsem se jí zúčastnit mohl, byla ale svolána narychlo bez mé účasti.“

Po skončení debaty přečetl Luděk Keist návrh na odvolání následujících členů rady, Tomáš Ježek, Josef Sviták, Jan Cinádr, Václav Mocek a Luboš Hubáček, a také návrh na nové členy rady - Stanislav Trs, Libor Lukš, Luděk Keist, Pavel Janota a Radek Tomáš - s tím, že členem rady by měli zůstat starosta Radek Ježek a místostarosta Pavel Svoboda.

Dosavadní složení koalice: Radek Ježek (Děti Kaplice), místostarosta Pavel Svoboda (Kaplice společně), Tomáš Ježek, Josef Sviták a Jan Cinádr (všichni tři Děti Kaplice), Václav Mocek (Pro naši Kaplici) a Luboš Hubáček (SPD)

Dosavadní opozice: Pavel Talíř, Pavla Opekarová, Stanislav Trs, Václav Holemý (všichni čtyři KDU-ČSL), Libor Lukš (Otevřená radnice), Vanda Kárová (Otevřená radnice), Luděk Keist a Karel Mach (ODS), Pavel Janota (Jihočeši 2012), Radek Tomáš (Nestraníci)

„Upřímně pod mojí taktovkou určitě ne. Nevím, jaká je možnost na pozměňující návrh, s tím zkušenost nemám, ale navrhnu sám sebe na odvolání z rady a z funkce starosty,“ řekl Radek Ježek, který si po debatě vzal pětiminutovou pauzu, která se protáhla na více než hodinu, během níž zůstali občané sedět v sále kulturního domu, kde se zasedání koná, a čekali na rozuzlení.

Po více než hodině přišlo na řadu hlasování. Všichni navržení na odvolání byli odvoláni. „Děkuji vám za to, že jsme mi kryli záda, když jsme tady uklízeli ten bordel v Kaplici,“ okomentoval Radek Ježek. Poté byli jmenováni noví členové rady, kterým starosta pogratuloval.

Radek Ježek pak, jak avizoval, navrhl své vlastní odvolání. „V žádném případě nehodlám asistovat radě města v tomto složení, která nerespektuje výsledky voleb a vůli občanů, kteří vyjádřili svůj požadavek na změnu ve vedení města. Někdo, kdo se sejde v nejmenované restauraci a řekne si, že by do toho mohl jít, a porazí někoho, kdo tady dvanáct let funguje, je to jasný signál,“ okomentoval. Požádal zároveň všechny své koaliční partnery, aby hlasovali za jeho odvolání, protože tam opravdu nechce sedět.

Odvolán ale nebyl, chyběly dva hlasy z potřebných jedenácti. „Navrhli jsme to jako možnost, jak to dotáhnout do konce volebního období na základě širší dohody. Nikdy jsme neřekli, že vás chceme odvolávat, a nikdy jsme neřekli, že to, co navrhujeme, odpovídá výsledkům voleb. Řekli jsme, že to je řešení v této patové situaci,“ vysvětlil Karel Mach. Za nejoptimálnější řešení by považoval nové volby, to by ale musela odstoupit nadpoloviční většina členů zastupitelstva včetně náhradníků.

„Točíme se kolem toho, že jsme chtěli odvolat místostarostu, pomohli jste nám? Já si myslím, že ne. Od té chvíle se to začalo točit ve váš prospěch, protože umíte počítat, že ten jeden hlas vám úplně stačil,“ řekl Josef Sviták (Děti Kaplice).

„Opravdu nemám v plánu tam s vámi v této sestavě sedět,“ zopakoval Radek Ježek. „Všichni jste dostali A4, která reaguje na vaše dotazy z minulého zastupitelstva ohledně rozdělení kompetencí a ohledně činností místostarosty města. Máte podepsáno od šesti radních, že neplní svoje povinnosti, naopak poškozuje město a jednotlivé radní tím, že vynáší z rady město tzv. zaručené informace, které jsou mírně pozměněné, tak nechť si ho tam necháte.“

„Myslím, že divadla bylo dost a je na čase začít pracovat. Máme tu body jednání, je tu změna, která vyvolá nějakou akci, a tak pojďme jednat, ať se dostaneme ke konci,“ řekl poté Pavel Talíř.

„Pana starostu jsme nechtěli odvolat, protože jsme chtěli v něčem zachovat kontinuitu. Nechtěli jsme vzít všechny projekty a vyhodit je, jako mi to bylo kdysi sděleno, že všechno půjde do koše a začneme znovu,“ vysvětlil Luděk Keist.

Nato se ještě ozval Radek Ježek. „Je vás tu nadpoloviční většina zastupitelstva, my se nyní všichni omluvíme z toho jednání zastupitelstva, já předávám vedení zastupitelstva místostarostovi a vy si to tu odhlasujte,“ prohlásil. „Veřejnost poprosím, aby zůstala, představení nekončí.“

Na závěr na dotaz z publika vysvětlil, proč sám neodstoupí. „Pan starosta sám nechce odstupovat, protože pan starosta tuto situaci nezapříčinil. Já sám rezignovat nebudu. Totálně jsem si překopal osobní i pracovní život a všeho jsem se vzdal pro město Kaplici.“ Dodal, že řeší investice na minimálně dvě volební období, zejména pokud jde o kotelnu a skládku. „Chápu, že to je věc, kterou lidi nevidí. A já to tu nebudu řešit s nadiktovaným manšaftem. Mám právo si říct, s kým budu pracovat, a s kým ne. Ale určitě nebudu rezignovat,“ prohlásil, načež opustil sál, kde zůstala pouze bývalá opozice a místostarosta Pavel Svoboda.