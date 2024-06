VIDEO: Stavba D3 z Třebonína do Kaplice z dronu. Podívejte se, jak pokročili

Na úvod starosta města Radek Ježek (Děti Kaplice) seznámil veřejnost v sále i diváky on-line přenosu s obsahem dopisu, který ten den dopoledne dostali kapličtí zastupitelé od místostarosty. „Rozhodl jsem se rezignovat na funkci místostarosty města. Toto činím pro uklidnění politické situace v našem městě a doufám, že zklidnění a zlepšení politické kultury bude standardem na dalších jednáních zastupitelstva a rady města,“ napsal Pavel Svoboda. „Přeji novým radním mnoho energie do jejich práce a děkuji za spolupráci.“

Starosta reagoval tím, že nebude rozebírat, zda jde o řádnou omluvenku, nebo ne, a podotkl, že to je o úctě k voličům, kteří čekají na výsledek. „Dnes měl být zvolen z řad zastupitelů formální zástupce starosty, který by fungoval v případě, že by se se starostou něco stalo, což není možné.“

V kaplickém domově seniorů přibudou nová lůžka. Pro lidi s demencí

Konstatoval, že podle prezenční listiny je přítomno deset zastupitelů z jednadvaceti, zasedání se kromě desetičlenné opozice nezúčastnil ani Pavel Svoboda. „Zastupitelstvo tak není usnášeníschopné, tímto ho tedy musím ukončit, včetně obrazového a zvukového záznamu,“ oznámil. „Ale vzhledem k tomu, že přišlo množství lidí, jsme připraveni odpovídat na vaše dotazy a vyslechnout váš názor,“ dodal, načež on-line přenos (najdete ho ZDE) skončil.

„Omluvili jsme řádně a písemně se poté, co jsme se dozvěděli, že pan Svoboda rezignoval. Nebylo o čem jednat, protože jediný bod programu v tu chvíli pozbyl platnosti,“ vysvětlil za opoziční zastupitele Pavel Talíř (KDU-ČSL).

Kaplický domov pro seniory má zlatý certifikát za paliativní péči

Spory zmítají zastupitelstvem v Kaplici už několik měsíců. Koalice - Děti Kaplice (6 mandátů), SPD (2), Kaplice společně (2), Pro naši Kaplici (1) - se svého vlastního místostarostu Pavla Svobodu pokusila odstavit na konci března, ale neúspěšně. Fakticky má, bez Pavla Svobody, jen deset hlasů z 21 a neměla domluvené s nikým z opozice, že ji v hlasování podpoří, tudíž není sama schopná prosadit nic. Opozice se hlasování zdržela. Záznam najdete ZDE.

Od květnového zastupitelstva má město navíc obměněnou radu města, teď jsou v ní kromě starosty jen opoziční zastupitelé. Návrh na obměnu členů si prohlasovala opozice společně s Pavlem Svobodou, nyní už bývalým místostarostou města. Odvoláni byli koaliční radní Tomáš Ježek, Josef Sviták, Jan Cinádr (všichni Děti Kaplice), Václav Mocek (Pro naši Kaplici) a Luboš Hubáček (SPD), naopak zvoleni do rady byli opoziční zastupitelé Stanislav Trs (KDU-ČSL), Libor Lukš (Otevřená radnice), Luděk Keist (ODS), Pavel Janota (Jihočeši 2012) a Radek Tomáš (Nestr.), starostou zůstal Radek Ježek a místostarostou do 11. června Pavel Svoboda. Další, tentokrát řádné zasedání zastupitelstva města Kaplice je naplánované na středu 26. června.

Více o obměně rady města Kaplice se dočtete ZDE.