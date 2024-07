Zastupitelstvo města, které má 21 členů, je dlouhodobě rozdělené. Rezignaci starosty předcházelo několik zásadních zvratů. V březnu se Radek Ježek společně s koaličními zastupiteli pokusili odvolat svého vlastního a jediného místostarostu Pavla Svobodu (Kaplice společně) s odůvodněním, že nepracuje tak, jak si představovali. Odvolání ale nepodpořila opozice, takže neprošlo. Obě strany totiž mají v zastupitelstvu po deseti hlasech, jedenadvacátý hlas má Pavel Svoboda.

Na květnovém zasedání zastupitelstva se obměnilo složení rady města. Opozice se totiž domluvila s Pavlem Svobodou, a měla tak pro své kroky většinových jedenáct hlasů. V radě města se tedy ocitli opoziční zastupitelé. Odvoláni byli koaliční radní Tomáš Ježek, Josef Sviták, Jan Cinádr (všichni Děti Kaplice), Václav Mocek (Pro naši Kaplici) a Luboš Hubáček (SPD), naopak zvoleni do rady byli opoziční zastupitelé Stanislav Trs (KDU-ČSL), Libor Lukš (Otevřená radnice), Luděk Keist (ODS), Pavel Janota (Jihočeši 2012) a Radek Tomáš (Nestr.), starostou zůstal Radek Ježek a místostarostou Pavel Svoboda.

Další zvrat přišel 11. června na mimořádném zasedání zastupitelstva. Mělo na programu jediný bod, a sice odvolání místostarosty Pavla Svobody (Kaplice společně). Skončilo ale stejně rychle, jako začalo. Místostarosta ten den dopoledne sám rezignoval, tudíž navržený bod pozbyl platnosti. Opozice se poté, co se dozvěděla, že rezignoval, ze zasedání omluvila, jelikož podle ní nebylo o čem jednat. Zastupitelstvo tak nebylo usnášeníschopné a Radek Ježek ho obratem rozpustil.

Záznamy ze zasedání zastupitelstev v Kaplici najdete na YT kanále města ZDE.

Žádný posun ohledně domluvy na zajištění většiny hlasů v zastupitelstvu pro podporu důležitých rozhodnutí nenastal ani na dalším řádném jednání zastupitelstva, které se uskutečnilo 26. června.

Další pokus měli zastupitelé právě v pondělí 8. července. Ještě před jednáním zastupitelstva, které se konalo od 17 hodin v sále kulturního domu za nebývalého zájmu veřejnosti, Radek Ježek na videu zveřejněném prostřednictvím sociálních sítí informoval, že z popudu jeho uskupení vzniklo memorandum o toleranci mezi koalicí a opozicí bez účasti bývalého místostarosty Pavla Svobody. „Máme připravený celkový plán zajištění řádného chodu města do konce volebního období včetně zajištění pozice starosty a místostarosty. Opozice bude díky její účasti v radě informována o všech krocích a projektech. S ohledem na transparentnost našich kroků s tímto nemáme nejmenší problém. Hlavně, aby se nezastavily rozpracované projekty a zklidnila se situace v zastupitelstvu,“ sdělil ve videu Radek Ježek.

Uznání memoranda ale opozice odmítla. S ohledem na rovný podíl křesel v zastupitelstvu nabídla povolební koalici post starosty a místostarosty a tři místa v radě s tím, že opozice by měla v radě čtyři křesla. To koalice odmítla s odůvodněním, že dva hlavní představitelé města by se ocitli v pozici loutek, když by podepisovali rozhodnutí rady, v níž většinu má „protistrana“.

Většinou 11 hlasů (opozice a Pavla Svobody) byla volba starosty na pondělním jednání zrušena a výkonem pravomocí starosty byl dočasně pověřen Luděk Keist (ODS). „Ve funkci nebudu dělat žádná zásadní rozhodnutí. I v mém zájmu je, abychom došli v co nejkratší době k dohodě. Doufám, že se co nejdříve sejdeme a najdeme řešení, aby Kaplice opět mohla fungovat v normálním režimu,“ řekl při jednání zastupitelstva Luděk Keist.

Další řádné jednání zastupitelstva je naplánováno na středu 28. srpna.