Ze stavu, v jakém se Kaplice ocitla, obvinil opozici a její nedávné kroky. „Využila hned první příležitosti k okamžitému převzetí moci. Rada města má šest místo sedmi členů a Kaplice nemá místostarostu. Opozice má deset zastupitelů, ale pět radních, a koalice má deset zastupitelů, ale jednoho radního, pouze mě. Za tento stav je přímo odpovědná opozice a její nedávné kroky,“ řekl ve videu. (Na tomto místě je třeba uvést, že rozpad ve vedení města je důsledkem toho, že koalice se v březnu neúspěšně pokusila odvolat vlastního místostarostu, čímž de facto přišla o většinu hlasů v zastupitelstvu a o možnost cokoli prohlasovat bez podpory opozice, kterou neměla zajištěnou, pozn. red.). „Nová rada města začala ihned přijímat důležitá rozhodnutí, která jsou v rozporu s mým přesvědčením a hodnotami, se kterými jsem vstupoval na radnici. Jako starosta ale bohužel musím i taková rozhodnutí rady podepsat, i když jsem proti. Mé svědomí mi nedovolí takto pokračovat, být jen maskotem, co vše jen podepisuje. Rozhodl jsem se proto podat rezignaci na post starosty.“ Celé video najdete ZDE.

Rezignaci starosty přecházelo několik zásadních zvratů v zastupitelstvu. V březnu se Radek Ježek společně s koaličními zastupiteli pokusili neúspěšně odvolat svého vlastního a jediného místostarostu Pavla Svobodu (Kaplice společně) s odůvodněním, že nepracuje tak, jak si představovali. Odvolání ale neměli předem domluvené s opozicí a měli jen deset hlasů z jednadvaceti, takže neprošlo.

Koaliční zastupitelé poté, co odvolání Pavla Svobody neprošlo, přímo na zasedání zastupitelstva kaplické opozici vyčetli, že jim v hlasování nepomohla. „Vůbec jsme netušili, že něco takového chystají, pokud chtěli pomoci, mohli se s námi předem domluvit a něco si dojednat,“ vysvětlil pro Deník předchozí dlouholetý starosta Kaplice Pavel Talíř. „Není důvod, abychom se podíleli na veřejném praní jejich špinavého prádla.“

V květnu přišel Radek Ježek o radu

Na květnovém zasedání zastupitelstva došlo k obměně v radě města. Opozice se totiž domluvila s Pavlem Svobodou a měla tak pro své kroky většinových jedenáct hlasů, a to, co si naplánovali, si také prohlasovali. V radě města se tak ocitli opoziční zastupitelé. Odvoláni byli koaliční radní Tomáš Ježek, Josef Sviták, Jan Cinádr (všichni Děti Kaplice), Václav Mocek (Pro naši Kaplici) a Luboš Hubáček (SPD), naopak zvoleni do rady byli opoziční zastupitelé Stanislav Trs (KDU-ČSL), Libor Lukš (Otevřená radnice), Luděk Keist (ODS), Pavel Janota (Jihočeši 2012) a Radek Tomáš (Nestr.), starostou zůstal Radek Ježek a místostarostou do 11. června, než rezignoval, Pavel Svoboda. Další, tentokrát řádné zasedání zastupitelstva města Kaplice je naplánované na středu 26. června. ¨

Další pokus odvolat Pavla Svobodu

Další zvrat přišel jedenáctého června na mimořádném zasedání zastupitelstva. Mělo na programu jediný bod, a sice odvolání místostarosty Pavla Svobody (Kaplice společně). Skončilo ale stejně rychle, jako začalo. Místostarosta ten den dopoledne sám rezignoval, tudíž navržený bod pozbyl platnosti. Opozice se poté, co se dozvěděla, že rezignoval, ze zasedání omluvila, jelikož podle ní nebylo o čem jednat. Zastupitelstvo tak nebylo usnášení schopné a Radek Ježek ho obratem rozpustil.

Záznamy ze zasedání zastupitelstev v Kaplici najdete na YT kanále města ZDE.

V Kaplici bude svoláno mimořádné zasedání zastupitelstva, to pravidelně je naplánované až na konec srpna. Bude zvoleno nové vedení a rada města. „Uvidíme, zda výpomoc od pana Svobody v květnu byla opravdu jen jednorázová, jak opozice tvrdí, nebo jestli bude dlouhodobá, a taky uvidíme, co za to,“ dodal Radek Ježek ve videu.