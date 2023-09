Na programu středečního zasedání zastupitelstva Kaplice bude hlavním bodem vyhodnocení energetického auditu tamních technických služeb a budoucnost dodávek tepla v Kaplici. Nejprve ale bude skládat slib nový zastupitel. Místostarosta Václav Mikeš (SPD) k pátku 22. září rezignoval na pozici zastupitele, a to ze zdravotních důvodů.

Zasedání zastupitelstva města Kaplice v Kulturním domě. Ilustrační foto. | Foto: Deník/Zuzana Gabajová

„Místo pana Mikeše nenastupuje Michael Lovász, ale druhý náhradník Jakub Šulek,“ přiblížil starosta Kaplice Radek Ježek (Děti Kaplice). „Zůstane nám jen jeden místostarosta, Pavel Svoboda (Kaplice společně), druhého namísto pana Mikeše zatím volit nebudeme.“

Ve hře je několik typů kotlů. A také stovky milionů korun.

Hlavním bodem zasedání zastupitelstva bude výstup z energetického auditu společnosti Technické služby Kaplice spol. s r.o. „Zdroje tepla jsou na konci své životnosti a přes velkou a pečlivou snahu provozu a údržby na ně nelze pohlížet jako na bezpečné zdroje tepla a je pouze otázkou času, kdy přestanou fungovat,“ píše se ve zprávě, kterou město zveřejnilo.

Kaplice zveřejnila výsledky auditu Technických služeb, jde o desítky milionů

Město se proto bude muset rozhodnout, jestli pořídí nové kotle na vytápění a jaké kotle by to mohly být, nebo jestli bude pokračovat ve spalování hnědého uhlí nebo jestli je vhodné vyrábět teplo z plynu. Možností, jaké nové kotle pořídit, je hned několik.

Tou první je podle tzv. manažerského souhrnu výstupů z energetického auditu biomasový kotel o výkonu 8 tun/hodinu na štěpku, seno nebo slámu. Ten by stál 140 milionů a lze na něj získat dotaci 50 %. Další variantou je multipalivový kotel o stejném výkonu, ve kterém by se kromě biomasy dalo pálit také hnědé uhlí a palivo vyrobené z odpadu. Ten by vyšel na 165 milionů korun, dotace je také až 50 %. Zpráva mluví také o pyrolýze. „/Ta/ bude zpracovávat vstupní vsázku odpady a biomasy. Na tento typ projektu lze získat dotaci až 33%, investiční náklad dosahuje 165 milionů Kč.“

Podrobnosti přiblíží zpracovatel auditu na zasedání zastupitelstva ve středu 27. září od 17 hodin v sále Kulturního domu.

Na minulém zasedání město zveřejnilo výsledky forenzního auditu hospodaření svých Technických služeb:

Zdroj: Deník/Zuzana Gabajová