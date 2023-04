Kaplice na zasedání zastupitelstva ve středu 26. dubna schválila vyhlášku, která zakazuje pití alkoholu na některých veřejně přístupných místech. Platit začne 18. května a týká se okolí tamních škol a polikliniky, městského parku, náměstí nebo autobusového nádraží. Na hluk a nepořádek si stěžovali občané, místa vytipovala městská policie a komise pro bezpečnost a prevenci kriminality.

V oblastech s omezením ale budou platit i výjimky, vyhláška se nebude vztahovat na zahrádky a předzahrádky restaurací, cukráren nebo kaváren v jejich provozní době, platit nebude ani při různých slavnostech, jarmarcích, koncertech nebo sportovních akcích. Výjimka se nicméně bude vztahovat jen ke konkrétnímu místu, kde se daná akce bude konat.

„Chceme vyzkoušet, jak se to osvědčí a jaká vůbec bude reakce lidí, kteří se tam shází, jestli se přesunou jinam nebo budou mít tendenci alkohol ukrývat,“ vysvětlil starosta Radek Ježek (Děti Kaplice). „Vyhodnotí to také městská policie. Zhruba za měsíc si k tomu řekneme víc.“

K vyhlášce Kapličtí přistoupili po řadě stížností od občanů kvůli hluku a nepořádku v ulicích. „Jde hlavně o agenturní pracovníky, kteří bydlí ve větším počtu ve městě v ubytovnách, bytovkách i rodinných domech. Přijdou z práce, nemají vlastní zahrádky, a tak vyrazí courat po městě. Ubytovny máme dvě na náměstí, další je ve Školní ulici, v Omlenické je také jedna velká,“ přiblížil místostarosta Pavel Svoboda (Kaplice společně).

Na zasedání zastupitelstva padl i návrh, zda by vyhláška neměla platit i v osadách kolem Kaplice, tento protinávrh byl ale zamítnut. „Myslím, že osady podobné problémy neřeší, žádné stížnosti nám zatím nepřišly. Ale jak řekl pan starosta, pokud za nějaký čas uvidíme, že se problémoví lidé nedokážou s většinovou společností sžít a budou dál dělat nepořádek, budeme řešit eventuální rozšíření lokalit, kde bude vyhláška platit,“ doplnil Pavel Svoboda.

V Kaplici, která je s téměř 7,5 tisíci obyvatel druhým největším městem okresu, donedávna platila vyhláška, která zavírala hospody o půlnoci. „Lidé, než aby se nechali vyhazovat tak brzy, raději volili variantu, že si koupí krabicové víno a vypijí si ho na lavičce,“ přidal další důvod, proč k problémům dochází, starosta. „Máme problém v tom, že si tu lidé odvykli do hospod chodit, ale zároveň je živo venku a například všechny koše kolem náměstí jsou hned v pátek plné.“ Vyhlášku nové vedení města sice nechalo zatím v platnosti, ale povolilo kulturní akce do dvou hodin venku a do čtyř hodin v interiéru.