Kaplice - Kaplickým se nyní ve městě podstatně změnil systém dopravy motorovými vozidly. A některým nejenom trasy přepravy, ale i každodenní život.

Kaplice totiž v březnu zahájila jednu ze zásadních investičních akcí tohoto roku, a sice rekonstrukce ulic Horské a Českobudějovické. V současnosti jsou práce v plném proudu, což žádný z obyvatel Kaplice rozhodně nepřehlédl.



Ulicemi Horskou a Českobudějovickou tedy nyní neprojedete. Do sídliště 9. května se ve směru od Kaplice Nádraží dostanete v pohodě. Nicméně ze sídliště do centra s autem neproniknete, ulice je nyní slepá, takže skončíte před křižovatkou u parku. Do města se tedy obyvatelé sídliště dostanou jedině objížďkou po silnici E 55.

Přesto jsou v pohodě.



„Ne, mně uzavření Českobudějovické ulice nevadí. Dělám na směny, teď mám odpolední, nijak to nepociťuji," přitakala Věra Marousková.



„Jenom to teď do města musíme objíždět po E 55, ale jinak není žádný problém," ujistil i Martin Vodňanský.



Smířeni s nezbytnou opravou Českobudějovické ulice jsou zatím i obyvatelé domků, které s rozkopanou vozovkou těsně sousedí. „Ruch tady kolem mi nevadí," říkala Ludmila Táchová. „Ani hromady hlíny před domem, jsou na straně. Auto sice teď parkujeme nahoře na sídlišti Na Vyhlídce, ale ani to mi nevadí. Já jsem na to zvyklá, protože jsem pracovala u silnic a vím, že to jinak nejde."

Podobně byla v klidu i sousedka z vedlejšího domku, Jana Kvěchová.



Hůř už ale na tom jsou lidé z domů na druhé straně silnice, před nimiž je kus silnice vyfrézovaný a podstatně víc rozkopaný. Dům číslo 285 měl dokonce hlubokou díru přímo přede dveřmi. Ale zdálo se, že jej patrně nikdo trvale neobývá. Život se zato zkomplikoval vozíčkáři Miroslavu Míškovi. „Zatím mi to nevadí, i když mi tu přetrhli přípojku. Ale hned to spravili. Jsem na vozíku a výjezd mám z domu z jiné strany, to sousedi jsou na tom hůř," nestěžoval si. „Rámus tu je, tak si vždy vyvětrám ráno, hned zavřu a přes den už otvírám jenom okna na druhou stranu do dvora. Ale ta oprava je třeba, tak co," měl pochopení.



Rekonstrukce ulic je opravdu důkladná, takže rekonstrukcí prochází i podzemní kanalizace a vodovod. To pocítili zejména obyvatelé Horské ulice, kteří teď prožívají opravdu krušné chvíle. Když se podíváte do Horské ulice, pochopíte proč. Ulice je tak rozvrtaná a změněná k nepoznání, že člověku údivem spadne brada. Dělníci se prokopali až ke kanalizaci a hlinitý a bahnitý terén začíná těsně u domů po obou stranách. Lidé tam mají k domovu vyšlapané úzké stezičky kolem zdí a k tomu prakticky neustálý hlomoz.



U Jaklů otevřel mladý Miroslav Jakl: „Momentálně to za nic nestojí. Do toho neteče voda, tím pádem neteče ani na WC. Ale na rámus jsme zvyklí, protože je v ulici běžně velký provoz."



„Podívejte se na to bahno," není z opravy nijak nadšená obyvatelka jednoho z domů Jaroslava Vrtáčková. „Máte jít do města, ale bez zablácených bot se tam nedostanete. Stejně jsou na tom moje tři děti, které pak s ušpiněnýma botama přijdou do školy a dcera v nich jede až do Budějovic. Ale nedej bože, kdyby se tu v ulici něco stalo. Jak se sem dostanou záchranka nebo hasiči? Na to nepomysleli!"



Ovšem naprostou katastrofu představuje úplné uzavření ulice pro místní živnostníky. „Od té doby, co to vypuklo, k nám nikdo nechodí," konstatovala Anna Mikulišinová z Penzionu na Horské. „Nikdo se u nás neubytovává, ani nechodí na jídlo. Během posledních tří týdnů k nám zavítali jen tři zákazníci. Všechny zájemce musíme upozorňovat, že je ulice rozkopaná a když zjistí, jak se věci mají, nebo že sem mají vláčet kufry přes to bahno, ztrácejí zájem." O nepořádku, který lidé přinášejí dovnitř z ulice, ani nemluvě. Stačí jeden člověk a už se musí uklízet. Proto z restaurace odstranili koberec. „Navíc včera byla odstávka vody. O té jsme věděli, jenomže dneska voda neteče zas a o tom nás nikdo neinformoval. A restauraci bez vody provozovat nelze, takže ji máme zavřenou z technických důvodů. Nevyděláváme, ale náklady máme, protože platit musíme pořád. Je to strašné," povzdechla si Anna Mikušilinová.



Podobně nešťastná je i majitelka Večerky Zdena Jílková: „Neprodává se mi teď nijak dobře. Lidé sem nesmí, protože je tu zákaz vstupu na staveniště. Ještě pár týdnů a bude to likvidační. Denně prodám ani ne padesát rohlíků a dva chleby, a to jsem tu dvanáct hodin. Jenomže vím, že udělat se to musí."



Opravu kanalizace navíc občas provází další nepříjemný jev. Někdy se z ní line pořádný zápach. „Navíc dneska jsem vůbec netušila, že zase nepoteče voda. Prý to hlásí rozhlasem. Vždyť ten tu v tom rámusu ani není slyšet!" podotkla Zdena Jílková. „Šéf dělníků mi řekl ať to tedy na tři měsíce zavřu. Copak to jde, jen tak zavřít prodejnu s potravinami? Vždyť mi tu běží záruční doba na zboží. Já tu musím čekat na každého turistu, co mi sem zabloudí. Teď sem chodí jenom ti skalní, většinou chlapi pro svačiny. Doufám, že ti věrní, co sem chodí i přes příkopy, mi zůstanou."



Ale prodavačka je uznalá a také chválí: „Musím uznat, že dělníci, co v ulici pracují, když je třeba, také pomohou. Zásobování mi umožňují na jedničku s hvězdičkou! Ale chybí pořádná informovanost, jako dneska o té vodě.