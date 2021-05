Nebezpečnou a těžko překonatelnou bariéru představuje pro obyvatele katastru Stříteže silnice E55. „Požádali jsme proto o stavební povolení na vybudování cyklostezky Kaplice Nádraží – Raveň,“ říká starostka Stříteže Jaroslava Vávrová.

„Na E55 a kolem ní je totiž šílený provoz. Osada Raveň se rychle rozrůstá, v plánu je tam výstavba dalších 30 rodinných domků. Takže by bylo třeba lidem z Ravně nějak umožnit bezpečnou cestu a přístup na kaplické nádraží pěšky či na kole. Po E55 se jít nedá, to je o život. Takže se sem lidé vydávají, někdy i v gumovkách, někudy přes pole a louky uhradit poplatky.“

Jednalo by se o stezku v délce jednoho kilometru.

„Je to k nám kousek, přesto je to potíž,“ říká starostka. „Lidé z Ravně sem potřebují do obchodu, na vlak, na poštu, děti sem nemohou na hřiště. Autobus ale u Ravně zastavuje. Po stezce by se sem během chvilky dostali pěší, cyklisti a také in-line bruslaři. Takže doufejme, že se to podaří. Nejlepší by bylo, kdyby se povedlo stezku protáhnout až do Kaplice, ale to je zatím hudba budoucnosti.“