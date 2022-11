„Myšlenka vybudovat multimediální jazykovou učebnu vznikla před lety,“ uvedla ředitelka školy a spoluautorka projektu Jana Drdáková. „Nebyla to nějaká naše lidová tvořivost, ale z nouze ctnost. Fantovka se z hlediska počtu žáků pořád rozrůstá. V současnosti máme 650 žáků, což jsme nikdy neměli. V důsledku toho se už do školy nevejdeme. Přišli jsme prakticky o všechny odborné učebny, protože ze všech jsme museli udělat učebny kmenové. Z odborných nám zůstaly jenom fyzika, chemie a jedna počítačová učebna. Tyto prostory budou proto multifunkční.“

Výuka v prostorách multimediální auly bude pro děti, ale i pro pedagogy, atraktivní. Budou zde využívat moderní techniku, samozřejmě tablety, ale i další zábavné multimediální přístroje, jejichž ukázky obsahovala přilehlá menší místnost uzavřená zatím páskou.

„Současně je aula učebnou variabilní,“ popisovala Jana Drdáková. „Máme pro ni variabilní nábytek, zatím jenom stolky a židle, který se dá rychle přestěhovat a z místnosti se pak stane malý přednáškový sál. Tamhle vzadu na ty háky přijde zavěsit promítací plátno. A pod stropem bude dataprojektor. Tento prostor, který má nádhernou akustiku, budeme využívat třeba i pro pořádání besídek, mimo výuku bude sloužit jako studovna. K dispozici bude i přenosné pódium 6 x 4 metry. A podle počtu návštěvníků můžeme prostor rozšířit o další menší místnost, která se skrývá za bílými panely na konci místnosti.“ Stěna z panelů se dá odsunout, takže v případě potřeby vznikne velký sál. Navíc v této zadní místnosti je za rohem schovaná i malá kuchyňka, kde je možné připravit malé občerstvení například pro účastníky konference.

Za dveřmi s páskou do sousední místnosti bude jazyková učebna. Zatím je, stejně jako ostatní prostory, bez technického vybavení. „To by pak měla být výuková učebna na evropské úrovni,“ vyzdvihla Jana Drdáková. „Na vybavení budeme podávat žádost o dotaci.“

Vůbec celou multimediální aulu bude totiž ještě třeba vybavit. Na to má škola připravený další projekt a projektovou dokumentaci, na jejímž základě bude škola s městem žádat o další dotaci. „Přáli bychom si vybavit moderní jazykovou učebnu,“ řekl Jana Drdáková. „Také bychom chtěli IT vybavení do té velké multimediální učebny, k tomu velký projektor a plátno, aby se tam mohla konat divadla, besídky, projekce, přednášky. Byla by to taková, jak říkáme, mobilní místnost, která bude sloužit jak výuce, tak akcím menšího rázu.“

Vybudování auly za zhruba 17 milionů korun je z poloviny financováno dotací od ministerstva pro místní rozvoj, z poloviny z rozpočtu města. „Za to městu a jeho pracovníkům děkuji,“ vyzdvihla Jana Drdáková. “Velké poděkování patří také učiteli Petru Malenovi, který vše zpracoval po technické stránce.“

Po přestřihnutí pásky novým vedením města se mohli četní návštěvníci a děti podívat do místnosti, kde byla připravena malá „ochutnávka“ nové informatiky, která se na škole bude učit, a toho, co škola již pořídila. „Tady by měla být takzvaná jazyková učebna Robotel,“ sdělil učitel Aleš Císař. „Pevně doufáme, že se nám podaří s pomocí evropských peněz a ve spolupráci s městem ji dovybavit, i když je situace teď těžká a komplikovaná. Tyto pomůcky, co tu představujeme, využíváme i v jiných učebnách. Jsou součástí nové informatiky, která vstupuje do škol a seznamuje děti jak s logickým myšlením, tak s těmi stroji a technikou, aby děti byly lépe připravené do praxe v našem průmyslu na jihu Čech.“

„Doufám, že se nám podaří projekt zaměřený na vybavení auly realizovat, protože jinak bychom chodili do prázdných prostor,“ podotkla Jana Drdáková. „Z našeho rozpočtu nejsme schopni tak dokonalou techniku zafinancovat.“

„Vizitkou každého města je školství, a to by podle mě mělo být úplně výstavní. To jsme se snažili celou dobu naplňovat,“ dodal bývalý starosta Kaplice Pavel Talíř, který na otevření nové auly nechyběl.