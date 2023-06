/FOTO, VIDEO/ Školní autoservis nebo domov mládeže s novými koupelnami a jídelnou, učebnu kriminologii a kriminalistiky, studia nápojové a kuchařské gastronomie nebo třeba autotrenažery, to všechno si můžete prohlédnout ve fotogalerii ze Dne otevřených dveří na kaplické střední škole a učilišti.

Den otevřených dveří na SOŠ a SOU Kaplice k 70. výročí středního školství v Kaplici. Zájemci si kromě obou budov školy mohli prohlédnout také dílny a domov mládeže či kroniky školy. | Video: Deník/Zuzana Gabajová

Ten se tam konal u příležitosti oslav 70 let kaplického středního školství. „V roce 1953 byl otevřen 1. ročník střední školy. Učňovské školství vzniklo o rok dříve, ale oslavy jsem spojili,“ osvětlila ředitelka školy Zdeňka Lovčí s tím, že na odpolední a večerní oslavu v domě kultury byli pozvaní jak bývalí absolventi, tak pedagogové a další pracovníci. „Ty, kteří si tu odpracovali nejvíce let, jsme ocenili plaketou Ferdinanda Kindermanna (významný český pedagog a katolický kněz, který v 70. letech 19. st. působil v Kaplici, pozn. red.). Naši studenti tam také promítli video o škole, které sami natočili, a večer byla párty s Romanem Andělem. Někteří absolventi školy si ten den dokonce uspořádali sraz.“

Dílnami prováděl vedoucí učitel odborného výcviku Vít Opelka. „Máme tu dílny pro obory opravář zemědělských strojů a opravář motorových vozidel čili automechanik,“ vysvětlil. „Např. diagnostiku, kde se také testují brzdy a tlumiče a provádí se geometrie podvozku, nebo svářečskou školu, kde se učí obloukové a plamenové sváření.“

Den otevřených dveří si nenechal ujít ani bývalý vychovatel Vítězslav Rendla.Zdroj: Deník/Zuzana GabajováMezi návštěvníky Dne otevřených dveří byl i Kapličák Vítězslav Rendla, který ve škole strávil 18 let jako vychovatel. „Pracoval jsem tu od roku 1981, ze začátku jako vychovatel, pak jsem byl vedoucím vychovatelem a několik let jsem byl i zástupcem ředitele.“ Už je patnáct let v penzi, ale je stále aktivní, působí jako přísedící u okresního soudu a vypomáhá i v Linde jako vrátný. „Naposledy jsem se byl tady ve škole před dvaceti lety, když bylo padesátileté výročí. Setkali jsme se s bývalými kolegy a pořádně pokecali, jak se říká. A i teď se mi tu moc líbí, je tu toho spousta nového, hlavně na internátu, třeba nové koupelny, na ty jsem tedy koukal.“