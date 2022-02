Studentky Linh Trinh, Tereza Feslová, Adéla Bršťáková, Žaneta Vaverková a Aneta Schwarzová založily během svého studia na kaplické střední škole podnikatelskou společnost Cup of Joy, která se zaměřuje na design hrnečků dle přání zákazníků. Dívky každému hrnečku vdechnou svou tvorbou osobitost a neotřelou originalitu. Zapojily se i do soutěže TOP LOGO, zaměřenou na vytvoření loga společnosti a natočení promo videa. A úspěch se dostavil. Jak již Českokrumlovský deník informoval, dívky z firmy Cup of Joy zvítezily v krajském kole.