Program slavností bude pokračovat i v sobotu mimo jiné skládáním služebního slibu 80 nových hasičů.

Sobota 27. 8. - program slavností:

9.30 Jízda hasičské techniky městem

10.30 Slavnostní zahájení

Složení slavnostního slibu příslušníků HZS Jihočeského kraje

12.00 Božejáci - Jihočeská hasičská dechovka

12.30 Ukázka zásahu - dopravní nehoda vozidla

13.00 Božejáci - Jihočeská hasičská dechovka

13.45 Ukázka zásahu - požár v domácnosti

14.30 Shellou band - hity od 60. let po současnost

16.00 Ukázka zásahu - požár objektu

Hlavní scéna

17.30 Hey Apple

19.00 Lucie revival

21.30 The Silver Spoons - Česká, anglicky zpívající indie rocková kapela původem z Loun. Na konci roku 2018 vydali písničku "He's Got My Money Now". V roce 2019 vyhráli Objev Roku 2018 v anketě Žebřík a zároveň byli nominováni jako Objev Roku v Hudebních cenách Evropy 2.

23.00 Děda Mládek Illegal Band - Česká country rocková hudební skupina, která má ve svém repertoáru především country písně Ivana Mládka a jeho skupiny Banjo Band

Pivní stan

12.00 Harley Vládi Růžičky - country

14.00 Správná pětka - dechovka

16.00 Element - rock 'n' roll

18.00 Good Times big band - orchestriální skladby, rock 'n' roll

20.00 Světlo - pop - rock

22.00 Hrajeto - schlager, reggae (zdroj: ikaplice.cz)

K doprovodnému programu bude patřit výstava techniky a edukační stánky Hasičského záchranného sboru JčK a Policie ČR a také stanoviště BESIP se simulátorem nárazu a trenažéry.