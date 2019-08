Na děti v městském parku čekají od 16 hodin do 19.30 úkoly propojené hrou na stanovištích s filmovými a komiksovými hrdiny a také dárkové balíčky ve stánku Jednoty DS Kaplice. Ve 20 hodin se začne u kulturního domu řadit průvod, který vyrazí ve 21 hodin pes náměstí do parku, kde na účastníky bude čekat ohňová show. V půl desáté večer začne v pivním stanu diskotéka.

Hlavní část programu, jenž začíná ve 13 hodin, je ovšem naplánovaná na sobotu.

Do 17 hodin si děti i dospělí užijí Aristokratickou a lidovou zábava hraběte Buquoye, tzn. žonglování praporem, školu šermu, obří deskovou hru, barokní posezení v trávě, lukostřelbu, Kuželky, výcvik mušketýrské gardy, projížďku na koni, jezdecký trenažér, molitanovou bitvu či ukázky řemesla kaplického kata.

Navštívit můžete také filmovou zbrojnici, kde se budete moci vyfotit ve zbroji známého filmu, a fotokoutek s romantickými kostýmy rodiny Buquoyů.

Na hlavní scéně budou s úderem 13. hodiny slavnosti oficiálně zahájeny. Pak následují šermířská a „žonglérská” představení na pódiu, módní přehlídka slavných filmových hrdinů a koncert Stylové kapely.

V půl šesté přijdou na řadu další muzikanti: Ondřej Ruml a Good Times Big Band (swing, funky), ve 20 hodin Ota Balage s Balage Band a Terezou, ve 22 hodin Queen Must Go On a nakonec rocková Tlustá Berta.

V pivním stanu hraje od 12 hodin dechová hudba Jižani, od 15 hodin Dixie Old Boys, kteří hrají jazz a světové evergreeny, od 17.30 vyšebrodští rockoví GIN F#, v půl osmé večer Fontanela (blues rock) a nakonec Dětský pokojíček a Rock Band.