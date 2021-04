Je to most dost nenápadný, který spíše připomíná lávku, přesto jeho oprava jednoduchá nebude. Tomu odpovídají i finanční náklady.

„Kvůli cenové náročnosti to někdy bylo i kontroverzní téma na zastupitelstvu,“ říká starosta Pavel Talíř. „Jenomže ten most musí sloužit občanům, kteří za mostem žijí a kromě nich se do těch míst musí v případě potřeby dostat i záchranné sbory s technikou. To znamená, že tudy musí projet i nákladní Tatra a cisterna. Kromě toho je to spojnice na osadu Žďár.“ Oprava byla v plánu už loni, vedení města ji odložilo kvůli covidové situaci. „Letos jsme se rozhodli na nic nečekat, protože most je tak v hrozném stavu, že ho udělat musíme,“ konstatoval starosta.

Most však musí odpovídat současným požadavkům a normám stavby v záplavové zóně, neboť překrývá přítok sousední řeky Malše. Jeho konstrukce musí odpovídat maximální výšce hladiny při záplavách, nemá potřebnou tonáž, a proto bude složitější a objemnější než jsou Kapličtí doposud zvyklí, kdy potok překrývaly v podstatě jen panely. To znamená, že město musí postavit most nový. Stavbu za zhruba 2 800 000 korun bez daně město financuje ze svého rozpočtu. Most má být hotový zhruba na podzim.

Nyní je pro vozidla uzavřený, pěší mají k dispozici lávku. Objížďka vede přes Žďár.