Kaplice /VIDEO/ – Jindy o víkendu téměř osiřelá poliklinikav Kaplici v neděli dopoledne nebývale ožila. Do budovy proudili lidé různého věku, převážně však dříve narození.

A měli k tomu pádný důvod. V poliklinice otevírali praktičtí lékaři nové ordinace. Konkrétně – sdružení Všeobecný lékař. Vypadá to, že spolu s ním přichází do Kaplice moderní lékařská péče.



„Kraj i pojišťovna uznaly, že v Kaplici je třeba dalšího lékaře,“ uvedla lékařka Olga Janovská. „A to se ještě nevědělo, že své působení v Kaplici ukončí doktor Radík. Takže ačkoliv jsme tuto ordinaci začali připravovat s lékařem Liborem Hlavatým, oslovili jsme ještě doktora Pavla Strejce, takže tu budou pacientům k dispozici lékaři dva. Ti si vzájemně vypomůžou, budou tady ordinovat spolu, a pokud bude nárůst pacientů veliký, zažádáme pojišťovnu o rozšíření úvazku.“

Neznamená to, že by ostatní dosavadní praktičtí lékaři v poliklinice ukončili svou praxi. Sdružení Všeobecný lékař je doplní. Zájemci jeho jednu ordinaci najdou v přízemí, druhá ordinace je v patře, a to ordinace po doktoru Radíkovi.



„Od března budeme působit v obou ordinacích,“ vysvětluje Olga Janovská. „A to především proto, že máme i tři zdravotní sestry a poskytujeme rovněž návštěvní službu sestry v terénu. Potřebujeme tedy více prostoru. Navíc díky tomu můžeme provádět třeba infuze a další terapii v horní ordinaci.“



Ordinace sdružení Všeobecný lékař kromě Kaplice již působí v Benešově nad Černou, kde měla obec veliký problém sehnat doktora. Dále v Horní Stropnici a do měsíce se toužebně vyhlíženého lékaře dočkají také v Malontech, kde měli stejný problém jako Benešovští. „Těchto pět ordinací bude mít společný tým lékařů, tým sester, často i společné přístrojové vybavení. Budou se tedy moci navzájem zastoupit a pacienti nebudou bez péče,“ připomněla výhody Olga Janovská.



Pacienti se přihlašovali v několika frontách. „Přišla jsem se zaregistrovat, protože můj první lékař zemřel a druhý odešel,“ svěřila se Zdeňka Černá z Bujanova. „Zaplaťpánbůh, že to tady otevřeli,“ je ráda. „Nevěděla jsem, kam se vrtnu. Přišli jsme se přihlásit celá rodina včetně vnučky.“



„Uvidí se, jaké to tady bude,“ zamýšlel se Hubert Petrželka z Kaplice. „Lékaři tu chybí, jsem rád, že po nich nemusím někde lítat.“



„Já jsem chodil k lékaři, který prohlížel lidi tak, že se jich nedotkl,“ podělil se o svou zkušenost Jan Šimušák z Kaplice. „To se mi moc nelíbilo, tenhle přístup. Tak doufám, že tady to bude lepší. Zatím jsem příjemně překvapen. Personál je sympatický. Tak to tu snad trochu pozvednou. Byli tu potřeba.“