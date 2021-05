A to díky činorodosti učitelky ILony Strakové, která na Středním odborném učilišti v Kaplici vede odborný výcvik oboru Kuchař – číšník.

„Zorganizovala pro naše žáky celou řadu zajímavých a inspirativních webinářů, workshopů," vyzdvihla ředitelka SOŠ a SOU Kaplice Zdeňka Lovčí. "A to jak v on-line formě, tak od dubna i v té prezenční.“

Ve spolupráci s Jihočeskou hospodářskou komorou se žáci zúčastnili jednak on-line workshopu na téma Netiketa s lektorkou a mentorkou Kateřinou Braithwaite. Dozvěděli se, jak úspěšně vést jednání on-line, probrali etiketu mluveného i písemného projevu, zákon prvního dojmu a další zajímavosti ze světa profesionální etikety se zaměřením na gastronomický svět, a basolvovali on-line workshop s barem Apotheka Český Krumlov.

A učitele měli kvalitního. Workshop vedl barman roku ČR 2018 a bronzový medailista koktejlového mistrovství světa v Číně 2019 Roberta Weise ml. a barman a ambasador značky Hennessy Patrik Weise a majitel baru Apotheka Robert Weise st. "V praktické části workshopu si každý samostatně, dle návodu a ukázky, připravoval nejrozšířenější cocktail Tom Collins, který lze namíchat na nespočetně variací, jak na alkoholické bázi, ale i v nealko provedení," přiblížila Zdeňka Lovčí. "SOŠ a SOU Kaplice je mimo jiné i členem České barmanské asociace a velmi intenzivně s ní spolupracuje. Díky ní oživily distanční výuku on-line vstupy vedoucích odborných sekcí Mistr Kávy a Czech Beer Specialist a odborné sekce sommelierů."

Škola vybudovala studio nápojové gastronomie špičkové úrovně pod odborným vedením již zmiňovaného pana Roberta Weise st. Během května se zde konal intenzivní barmanský kurz pro žáky druhého ročníku oboru Kuchař – číšník a žáky SŠ Trhové Sviny pod heslem „When god was creating the world he looked to the Czech Republic and Slovakia and said here, there will be bartenders“ - Když bůh stvořil svět, podíval se na Českou republiku a Slovensko a řekl, zde budou barmani. Kurz probíhal formou odborné teoretické, a především praktické výuky lektorů České barmanské asociace Roberta Weise staršího a mladšího.

Vyučovat odborný výcvik distanční formou je neskutečně obtížné, ale kaplická škola si s touto situací dokázala poradit. Od října 2020, kdy byla zahájena distanční výuka, účastnili se žáci v rámci odborného výcviku pravidelných individuálních konzultací, on-line webinářů s věhlasnými gastroodborníky a nyní jedou prezenční odborný výcvik, kurzy a workshopy na plný plyn. Díky tomu snad žáci především závěrečných ročníků vše doženou a zvládnou úspěšně závěrečné zkoušky.