V plném provozu už je zase od pondělka Základní škola v Křemži. Výuka na druhém stupni tam skončila hned po zahájení školního roku kvůli pozitivnímu testu jedné pedagožky. Karanténa jejím kolegům ale skončila. „Všichni byli na virus negativní, tak se zase vrátili,“ přitakal ředitel Jiří Thám. „Učitelský sbor je nyní v pořádku. A všichni včetně dětí i dospělých se ve společných prostorách kromě tříd pohybují s rouškami.“

Také fotbalistům v Dolním Dvořišti karanténa skončila. Jsou čerstvě po druhých testech. „A co mám zatím zjištěno, tak u devětadevadesáti procent z nich už vím, že jsou negativní,“ říká předseda FK Dolní Dvořiště Augustin Panský. „V sobotu tedy nastoupíme proti Loučovicím,“ dodává.

Také Klub Amfora by měl v neděli přijet.„Nechci to zařeknout,“ říká Augustin Panský. „Pokud nám to vláda nějakým opatřením nezruší, Amfora v neděli přijede. Petr Salava se toho nebojí. Čestný výkop provedou Lešek Semelka, Karol Dobiaš a Kateřina Kristelová.a sestavu již také víme.“ V ní budou určitě Roman Skamene, Stanislav Hložek, Antonín Panenka, Jan Berger, Tomáš Řepka, Václav Tittelbach, Zbyněk Merunka, Vladimír Hron, Petr Salava a další.

Zato Magic cup 2020, mezinárodní turnaj žáků, který se má v Dvořišti konat od 27.9., to má nahnuté. „Obávám se, že se kvůli hrozbě COVID-19 konat nebude. Hygienici turnaj nedoporučují,“ říká Augustin Panský.

Stejně tak má město Kaplice špatnou zprávu pro ty, kdo se těšili o tomto víkendu na Kaplického ušáka, nebo koncem září na Večerní běh Kaplicí. Obě akce vzaly za své.

„O zrušení Kaplického ušáka jsme rozhodli včera,“ potvrdil Stanislav Trs, ředitel KIC Kaplice. „Roční práce příprav je pryč kvůli strašení Covidem.“