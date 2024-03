Je to po dlouhé době, téměř deseti letech, poprvé, co mají Češi v Jakubově kategorii medaili. „Je to událost samo o sobě. Pro mě samozřejmě o to víc, že jsem medaili získal já,“ neskrývá nadšení mladý karatista, jehož domácím oddílem je SKP karate Písek. Mistrovství Evropy se zúčastnil v minulosti už dvakrát. V roce 2022 byl také na mistrovství světa v Turecku. Až tentokrát to však konečně cinklo.

Konkrétně u karate je považována úroveň světového a evropského mistrovství za srovnatelnou. Evropa je totiž jeden z nejsilnějších regionů. „Je hodně nabitá. V Evropě máme velké množství opravdu silných států, jako jsou Turecko, Španělsko, Itálie, Francie či Německo. Asie pak má Japonsko, které to vyrovnává. V podstatě na každém mistrovství světa, ať už v juniorských či seniorských kategoriích, jsou ve finále nějaký Evropan a Japonec,“ přibližuje Jakub Žlábek nejsilnější kontinenty ve svém sportu.

Na velké závody i přípravu před nimi si podle svých slov už docela zvykl. Přesto se nervozita někdy objeví. „Člověk musí zůstat pokud možno v klidu, být soustředěný, připravený a věřit si, protože když tomu nebudu věřit sám, jak tomu může věřit rozhodčí,“ vyslovuje myšlenku, kterou si často připomíná. V tom, jaký výkon podá na tatami, hrají roli i okolní vlivy. „Pro mě osobně je důležitá nálada v rozcvičovně, to, zda si dokážu udělat svůj prostor. Nejradši jsem sám a v klidu, s nikým nemluvím, soustředím se na sebe,“ říká sportovec, který dělá karate devět let a pořád si ho užívá. „To byl přesně případ mistrovství v Gruzii. Na každý zápas jsem nastupoval s tím, že si to užiju. Všechno si to skvěle sedlo a povedlo se,“ zhodnotil.

Dnes šestnáctiletý student gymnázia začal dělat karate před devíti lety víceméně náhodou. „Rodiče pro mě hledali něco, co by mě bavilo, ideálně sport. A jelikož se v budově policie, kde mamka pracuje, trénuje karate, přivedla mě sem. Karate mě chytlo, pak přišly první úspěchy a už jsem u toho zůstal,“ připomněl Jakub Žlábek své začátky.

S věkem se samozřejmě mění i úroveň a podoba sportu. „Obzvlášť u chlapů hraje roli to, že rostou a dospívají, mění se, vypadají starší. Jsou silnější, důraznější a jejich technika je dokonalejší. Čím starší závodník, tím důležitější je kromě pilování techniky také nabírání síly, rychlosti a důraznosti,“ popsal hlavní rozdíly. Dnes už je tak součástí jeho tréninku kromě samotného karate také pravidelné posilování. S blížícími se závody je také třeba víc myslet na životosprávu a zároveň nepřicházet o energii. Jeho disciplína kata však není v tomto směru tak přísná, jako kumite, kde se musí dodržovat váhové kategorie a nabírat či shazovat dle potřeby.

Díky karate se Jakub Žlábek podíval do různých koutů světa. Během jedné závodní sezony navštíví víc zemí, než kdekdo za celý život. I když je cestování někdy náročné, stojí to za to. „Vidím země s úplně jinou kulturou, poznávám, jak to kde funguje. Navíc mi to hodně pomohlo s angličtinou. Rozmluvil jsem se, protože jsem musel,“ říká s tím, že nejvíc mu zatím v hlavě zůstaly Emiráty a Španělsko. „V Emirátech jsme si udělali výlet po Dubaji, což byl vážně zážitek. Tak velké a vyspělé město se jen tak nevidí, i když kultura se nám může někdy zdát trochu zvláštní. Ve Španělsku jsme zase byli v pobřežním městečku, kde to bylo vážně krásné. Líbí se mi držet se spíš v Evropě. Třeba v Mexiku mě to moc neokouzlilo, ale určitě mi to také něco dalo. Vím, že se v Česku máme dobře,“ podotkl zkušený závodník.

Ačkoli jsou státy, kde se dá tímto sportem slušně živit, Česká republika k nim nepatří. „Třeba za titul mistra Turecka se vyhrávají auta a domy. O tom se nám tady může jen zdát, ale třeba se to i tady časem trochu posune. Hodně bude záležet na tom, zda se karate stane olympijským sportem. Už dlouho se o tom mluví, ale vždycky z toho nějak sejde. Důležité je, jak se bude u nás sportu obecně dál dařit,“ dodal na závěr Jakub Žlábek, který aktuálně sám přispěl do sbírky úspěchů českého karate.