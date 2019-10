Zpěvák s božským hlasem zůstává dál v srdcích obyvatel Českokrumlovska. Jeho koncert si mohli poslechnout v roce 2009 v Pivovarské zahradě Krumlova, kde zpíval spolu s Evou Urbanovou.

Karel Gott na Mezinárodním hudebním festivalu v Českém Krumlově. A s Jaromírem Boháčem, ředitelem festivalu. | Foto: Libor Sváček

Koncert udělal velký dojem i na tehdejšího redaktora Českokrumlovského deníku a muzikanta. „Na ten parádní koncert s Evou Urbanovou rád vzpomínám,“ říká Václav Votruba. „Ten moment, kdy Mistr nakráčel na scénu a zazpíval první tóny… bylo to magické! Od té doby jsem zažil desítky, možná stovky jiných akcí, mnohdy už se mi to všechno plete, některé koncerty mizí ve vzpomínkách, ale Český Krumlov nikoliv. Genius loci pivovarských zahrad, Eva Urbanová valící do lidí metalový blok a Karel Gott, ze kterého se tajil dech.“