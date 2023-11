Výjimečnost osobnosti Karla Schwarzenberga zdůraznil ve vzpomínce pro Českobudějovický deník i bývalý jihočeský poslanec Miroslav Kalousek.

Karel Schwarzenberg a Miroslav Kalousek. | Foto: Deník/ Zuzana Kyselová

„Obecně byl Karel Schwarzenberg jedním z nejlaskavějších a nejinspirativnějších lidí, které jsem poznal. Byl pro mě obrovským morálním vzorem. Česká republika mu vděčí skutečně za mnohé. Karel Schwarzenberg měl obrovský sociální kapitál a mezinárodní autoritu a dával je nezištně ve prospěch České republiky,“ uvedl Miroslav Kalousek.

„Sloužit se musí, byla častá oblíbená věta Karla Schwarzenberga, ale on o tom jenom nemluvil, on to skutečně dělal,“ zdůrazňuje Miroslav Kalousek a připojuje i vzpomínku, která dokládá velký smysl pro humor Karla Schwarzenberga.

Busta pro Flanderku

„Karla Schwarzenberga jednou napadlo, že bychom mohli v Putimi umístit bustu strážmistru Flanderkovi, že by to byla upomínka na dobu, kdy v Čechách četnictvo skutečně fungovalo. Známý keramik mi bustu doopravdy vyrobil, ještě bych ji asi našel. Nakonec se to neuskutečnilo, ale byl to nápad, který ilustruje mimořádný smysl pro humor Karla Schwarzenberga,“ říká Miroslav Kalousek.

