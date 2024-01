Po Praze, Murau, Schwarzenbergu, Sedlci u Kutné Hory a Orlíku nad Vltavou se Český Krumlov stane posledním místem, kde se bude konat zádušní mše za Karla Schwarzenberga, který zemřel v listopadu loňského roku. S Krumlovem byl úzce spjat a jeho rodina jej připomene slavnostním vévodským requiem ve čtvrtek 18. ledna v kostele sv. Víta. Pietu připravila společně se zdejší Schwarzenberskou granátnickou gardou a českobudějovickou diecézí.

Karel Schwarzenberg s hejtmamen Schwarzenberské granátnické gardy Martinem Neudörflem v květnu 2016. | Foto: Deník/ Jan Houska

Rodinu bývalého místopředsedy vlády v čele s jeho synem Janem Nepomukem Schwarzenbergem přivítá v Krumlově ve čtvrtek i starosta Alexandr Nogrády, a to ve čtvrtek v 16 hodin před budovou radnice na náměstí Svornosti. „Knížecí rodině předám dvě tematické grafiky od žáků českokrumlovské základní umělecké školy, které rámovala místní společnost Larson-Juhl,“ nastínil.

Na náměstí vystoupí i folklórní soubor Jitřenka. Návštěvu uvítají nejen zpěvem a tancem, ale i chlebem se solí od krumlovské pekařky Anety Dufkové, která chléb na uvítání pekla pro Karla Schwarzenberga i při jeho poslední návštěvě města v roce 2019. Pěvecký sbor Bellaria zazpívá Smetanovo Věno, skladbu s tradicí z dob První republiky, kdy se zpívala na akcích ve městě za účasti rodiny Schwarzenbergů.

V 16.40 hodin vyjde z náměstí průvod, který zamíří do kostela sv. Víta. Průvodu se kromě knížecí rodiny zúčastní i představitelé církve, vedení města, členové Obce sokolské a granátníci Schwarzenberské gardy. Mši v kostele sv. Víta bude od 17 hodin celebrovat prelát českokrumlovský Václav Pícha. Mezi významnými hosty bude např. velvyslanec Arménské republiky, představitelé parlamentu, Jihočeské univerzity, Národního památkového ústavu a krumlovských institucí. Na mši je zvána i široká veřejnost.

Zdroj: Youtube

„Od středy 17. ledna bude od 12 do 20 hodin v kostele vystaven knížecí klobouk, který je odznakem starého knížecího titulu rodu Schwarzenbergů. K dispozici bude i kondolenční kniha,“ připomněl Martin Neudörfl, hejtman Schwarzenberské granátnické gardy, který pietu ve spolupráci s knížecí rodinou připravil. „Prohlédnout klobouk a zapsat vzkaz do knihy bude možné i ve čtvrtek 18. ledna od 8 do 15.30.“ Po oba dny bude v kostele držet čestnou stráž schwarzenberští granátníci. Místním školám garda zajistí i výklad k roli rodu Schwarzenbergů v historii Krumlova.