Kaskadérské vystoupení skupiny Flott Cascaders Team je k vidění na stadionu Vltavan v obci Loučovice každou sobotu a neděli, a to až do 23. 8. 2020 vždy od 19 hodin.

Hladinu adrenalinu divákům zvedají freestyle jezdci Matěj Česák, Pavel Polášek a Callum Luxton. Předvádějí celou plejádu skoků v mnoha variacích. | Foto: Pavel Sojka

Členové Flott Cascaders Team nejsou v automobilovém světě žádnými nováčky, věnují se tomu již 26 let. To potvrzovala i slova koordinátora celé akce, Alfréda Šmída, když prováděl návštěvníky jejich automobilovou historií. Nezapomněl zmínit ani člověka, jenž stojí za technikou, kterou se dá jet na dvou kolech. To si vyzkoušely i tři ženy, které projevily o tuto adrenalinovou jízdu zájem. To, ale i mnohé jiné kaskadérské kousky mohli spatřit návštěvníci automobilové show, která trvala déle než hodinu. Kromě jízdy na dvou kolech mohli spatřit i salto s autem, skoky na motorce, freestyle motocross či průjezd hořící bariérou. Nechybělo ani několik detonací. Hladinu adrenalinu divákům zvedají freestyle jezdci - Matěj Česák, Pavel Polášek a Callum Luxton, kteří skáčou pekelně dobře a rádi. Předvádějí celou plejádu skoků v mnoha variacích