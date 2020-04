„Úplně každého pacienta zkontrolujeme, abychom měli jistotu, že nemá příznaky infektu horních dýchacích cest,“ popsal Jindřich Florián, lékař-internista a zároveň ředitel Nemocnice Český Krumlov a. s., jedné z těch menších jihočeských nemocnic.

Plánované operace jsou zrušené, ale třeba zánět apendixu, porod, zápal plic či zranění se v nemocnicích řešit musí dál. Pacienti s potvrzeným koronavirem se vozí z celého kraje rovnou do Budějovic. Ty ostatní musejí jihočeské nemocnice vytřídit a ty, kteří mají příznaky nákazy, izolovat.

Ať už pacienti dorazí na příjem po svých, což se ale nemocnice snaží omezit na minimum a případy konzultují po telefonu a na dálku, jde-li to, anebo je přiveze sanitka, všichni projdou kontrolou. „Nemocnici máme zavřenou, nikdo se do ní jen tak nedostane,“ přiblížil Jindřich Florián, ředitel Nemocnice Český Krumlov. „Těm, co mají příznaky infektu dýchacích cest, uděláme stěr na speciální izolační místnosti a uložíme je na internu na tzv. expektační oddělení, kde je o ně pečováno, jako by koronavirus měli, do doby, než dorazí výsledek.“

Z Krumlova vzorky posílají do Budějovic. Pokud to stihnou do dvanácti hodin, výsledek přijde ještě to odpoledne, jinak až na druhý den.

Ve Strakonicích mají svou laboratoř a výsledky mají za čtyři, pět hodin, pokud je stihnou nabrat do 19. hodiny. Všichni, co se v tamní nemocnici ocitnou, musí projít třídicím centrem. „Tam jim je změřena teplota a jsou jim odebrána anamnestická data,“ vysvětlil ředitel Tomáš Fiala. „Pak dostanou na ruku barevnou pásku: oranžová znamená bez rizika, žlutá mírné riziko, k nim je třeba přistupovat s ostražitostí, a s fialovou páskou zamíří na expektační coronavirové oddělení, jímž zatím prošlo asi sedmnáct pacientů.“ Z něj jsou pozitivní pacienti převezeni do Budějovic, ti negativní mohou pokračovat na další oddělení.

Karanténa i tam, kde se pacienti kontrolují

Lidi na příjmu třídí i prachatická nemocnice, přesto muselo sedmatřicet jejích zaměstnanců do karantény (všichni už se vrátili do práce). Přišli do styku se ženou přijatou ve čtvrtek 26. března, která řekla, že se s nikým nakaženým nesetkala. Testy podstoupila až v pondělí 30. března, kdy se její stav zhoršil, a COVID-19 se u ní potvrdil.

Ředitel nemocnice Michal Čarvaš vysvětlil, že při přijetí neměla příznaky viru, což ale později odmítl syn pacientky s tím, že nemocnici její rodina sdělila hned první den, že byla 7. 3. na zábavě s nakaženou osobou, nicméně že hygienici to za rizikový kontakt neoznačili, a proto maminka řekla, že se s nikým infikovaným nesetkala.

Co s lidmi v bezvědomí?

Ne každého se mohou lékaři vyptat, jak se cítí a jestli nebyl v kontaktu s někým, kdo je nakažený koronavirem. Pokud do nemocnice sanitka přiveze člověka v bezvědomí, například od nehody, personál k němu musí přistupovat tak, jako by nakažený byl.

„U nás jede rovnou na ARO, kde je oddělená přijímací místnost, a jelikož o něm nic nevíme, bereme ho tak, že je pozitivní,“ řekl ředitel strakonické nemocnice Tomáš Fiala.