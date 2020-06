Tak se teď snad po dnech se zataženým nebem a vodou padající shůry zase trochu zahřejeme. Někteří už možná hupsnou i do vody. Vodáci dozajista. Ti jsou už od čtvrtka nastartovaní v kempech kolem Vltavy i s loděmi a rafty, aby se konečně vydali na vodu. Sluníčka je třeba využít.

Zuzana Kyselová - váš člověk v Deníku. | Foto: Deník / Redakce

Vodě ale během víkendu neodolá jistě i leckdo kolem lipenského jezera. Však jsem v Horní Plané už před několika dny viděla přijít na pláž rodinku s malými dětmi, co se šli rozložit v plavkách do písku těsně u vody, a to extra horko nebylo. Dlouho si to asi neužili, protože brzy nato přišla bouřka jako hrom.