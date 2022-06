Kolem kolem Kaplice startuje v sobotu v Kaplici. 19. ročník oblíbeného cyklistického výletu se uskuteční v sobotu od 10 hodin. V době od 9 do 10 hodin se odehrává registrace účastníků. Start he v 10 hodin od infocentra Kaplice. Cíl na traktoriádě v Bujanově. Krátká trasa měří 8 km, střední 20 km, dlouhá 37 a nejdelší 106 km. Startovné 100 korun.

Traktoriádu v Bujanově 2022 pořádá v sobotu spolek Traktory Bujanov.

Program:

9:00 – 11:30 začátek aregistrace závodníků

12:00 – 12:30 spanilá jízda

12:30 – 13:00 seznámení se závodní tratí

13:00 – 17:00 vlastní závod

18:00 .vyhlášení výsledků, předání cen

19:00 retro a jiná muzika – DJ

20:00 zapálení táboráku.

Den otevřených lesů v Českém Krumlově. Prožít příjemný den s rodinou nebo přáteli v lese mohou všichni, kteří v sobotu vyrazí v Českém Krumlově do lesa Dubík, který se připojuje k celostátní akci Den otevřených lesů. Návštěvníci poznají les v souvislostech – co se děje v něm i to, jak ovlivňuje koloběh vody nebo krajinu. Zjistí také, v čem je péče o lesy specifická a co takový les poskytuje nám všem. Lesy města Český Krumlov připravily od 10 do 16 hodin bohatý program. Návštěvníci mohou pod taktovkou odborníků prozkoumat lesní stezky a poznat obyvatele lesa. V 11.00 a ve 14.00 hodin budou komentované vycházky s lesníkem, uvidí lesní techniku – železného koně nebo vyvážecí traktor. Také ukázku kácení stromu a přibližování dřeva koněm. Děti se zabaví u stánku lesní pedagogiky, kde budou poznávat lesní dřeviny, byliny a zvěř. Nebude chybět ani něco dobrého na zub.

Charitativní Římovský běh pro úsměv. Letošní sedmý ročník je v sobotu věnován dvěma Adélkám, které se narodily s rozštěpem páteře. Celá akce začíná zápisem běžců už ve 13:00. Na trať se jako tradičně budou moci postavit sportovci všeho věku! Nejmenší závodníky čeká dráha přímo na hřišti, starší mohou volit mezi tratí o délce 2 km, případně 7,5 km a to jak sami, tak v týmech. Na místě bude k dispozici fotokoutek, malování na obličej, jízda na segwayích, skákací hrady a spousta další zábavy pro celé rodiny. A kdo by si chtěl „jen“ zpestřit sobotní odpoledne místní legendární cmundou, domácími buchtami a další plejádou dobrot, s Římovským během chybu rozhodně neudělá.

Pigyáda v Království lesa. Pigyádu. Prasátko Pigy přiveze do Rodinného areálu Lipno celou spoustu svých kamarádů a společně s lišákem Foxem zabaví děti po celý den. Dětská akce plná skvělé zábavy začíná v 10 hodin, program s písničkami, soutěžemi a kouzly je naplánovaný až do 16 hodin.

Krumlovský kapřík. IV. ročník letního závodu v plavání mládeže v plaveckém stadionu se koná v sobotu v Českém Krumlově. Všichni malí plaváčci i větší plavci jsou zváni na IV. ročník letního závodu v plavání mládeže do českokrumlovského bazénu. Přijďte poměřit své síly mezi sebou a třeba si vyplavat svůj osobní rekord! Prezentace: 8:00 – 8:30 hod. nebo na emailu f.skricil@seznam.cz. Rozplavání: 8:30 – 9:00 hod.

Věkové kategorie:

– 2005 a mladší\

– veřejnost A: 2010-2014, C: 2015 a mladší

– registrovaní a ČKPK B: 2010 a mladší

– registrovaní, veřejnost a ČKPK D: muži a ženy.

Pro každého účastníka je připravena placka ČKPK a drobný dárek. První tři ve své kategorii získají diplom.

Slavnosti pětilisté růže v sobotu po celý den až do noci ovládnou historické centrum Českého Krumlova. Program je bohatý. Zde jsou hlavní akce dne:

10:00 – 21:00 Historický trh na zámku a v Široké ulici

10:00 – 24:00 Program po celém městě – hudební, divadelní, taneční, kejklířská a komediantská vystoupení, hry pro děti i dospělé a další

10:00 – 21:15 Dobové vojenské ležení v Městském parku – středověk na dotek, historický program, workshopy

10:00 – 19:00 Městský park – historické hry, jízdy na koních a ponících, ukázky hiporehabilitace

10:00 – 22:00 Kláštery Český Krumlov – historický program, řemeslná ulička s historickými řemesly, trh, degustace vín v Klášterní zahradě

10:00 – 24:00 Pivovarská zahrada – exhibice a ukázky práce s koňmi, historický program a gastronomie, historické hry a atrakce pro děti

15:00 Slavnostní historický průvod městem, trasa: Horní – náměstí Svornosti – Na Louži – Široká – Dlouhá – Latrán – Pivovarská ulice

18:00 Rytířský turnaj na koních v Pivovarských zahradách

21:45 Ohňový průvod městem se slavnostním ohňovým zakončením v Pivovarské zahradě, trasa: Horní – náměstí Svornosti – Na Louži – Široká – Dlouhá – Latrán – Nové město – Pivovarská zahrada

23:30 Alegorické antické vory na řece Vltavě

24:00 Slavnostní ohňostroj na jižních zámeckých terasách a nad zámkem

Zámek:

8:00 – 18:00 Celodenní stráž granátníků Schwarzenberské granátnické gardy, střídání každou hodinu

8:30 Slavnostní ranní ceremoniál vztyčování gardových praporů na strážnici

8:30 – 9:00 Troubení fanfár ze zámecké věže