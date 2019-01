Českokrumlovsko - Můžete vybírat z koncertů nebo se vydat na adventní setkání na náměsti ve Vyšším Brodě a v Českém Krumlově.

Ilustrační foto | Foto: Deník/Miroslav Fuchs

2.Neděle adventní - Staročeské roráty. Literátské bratrstvo Dnes zazpívá ve vyšebrodském klášterním kostele v neděli od 10 hodin skladby Adam MIchna z Otradovic, renesenační a barokní adventní zpěvy atd.



Druhá adventní neděle v Českém Krumlově. Návštěvníky v neděli na náměstí čeká:

15:00 - 16:30 - Ježíčkův poštovní úřad U Zlatého anděla

16:30 - Ježíškova pošta a příjezd Bílé paní

Tradiční Poštovní úřad U Zlatého anděla přijímá dopisy dětí, které Bílá paní doručí Ježíškovi.

Poštovní schránka pro dopisy dětí byla k dispozici na náměstí Svornosti na zvoničce u vánočního stromu. Účinkují: Lakomá Barka, Radek Interholz, občané města, členové Českokrumlovské scény, moderuje Petr Kronika.



Malostranskou zimní pohádku mohou děti vidět v českokrumlovském Městském divadle v neděli od 15 do 16 hodin. Hraje divadlo Matěje Kopeckého z Prahy. Inscenace je určena dětem od 4 do 9 let. Co se děje na podzim v přírodě a jak se mění počasí? Odpovědi se dozvíte od dvou vypravěčů v příběhu ze staré Prahy hned, jak papírový drak odletí s první sněhovou vločkou. Vstupné 50 korun.



Vánoční inspirace, to je název vánočního setkání na náměstí ve Vyšším Brodě v neděli od 11 hodin.

Najdete tam trh s drobnými dárečky, uvidíte dětskou vánoční pohádku Vysněné Vánoce. Letošní specialitou jsou vepřové hody. Přijďte ochutnat skvělou prdelačku, jitrnice, jelítka, ovar a další speciality.

K tomu všemu zazpívá Pavlína Jíšová a další.



Adventní koncert MonMon a spol. začne v neděli od 17 hodin ve Výstavní galerii Jakub ve Velešíně

Jde o koncert Moniky Vodičkové (bývala ve skupině Minesengři a Nezmaři), Barbary Štrejnové, Michaely Hrabětové a Vlaďky Studničkové. Vstupné zdarma.



Adventní koncert pěveckého sboru Perchta rozezní kostel sv. Mikuláše v Boleticích v neděli od 16 hodin.



Tradiční adventní koncert krumlovského komorního orchestru si můžete poslechnout v neděli od 18.30 hodin v renesančním sále galerie Egon Schiele Art Centrum. Hosté: hobojisté Vilém Veverka a Vojtěch Podroužek. Program: H. Bieber, H. Gorecki, A. Reichenauer,E. Elgar, J. S. Bach a A. Vivaldi.

Vstupné: 200 Kč, v předprodeji 170 Kč

Předprodej vstupenek v pokladně Egon Schiele Art Centra.



Adventní fotografování ve Museu Fotoateliér Seidel v Č. Krumlově se koná také v neděli. Chcete originální PF? Přijďte se vyfotit do Musea Fotoateliér Seidel! Zapózovat můžete před dobovým zasněženým pozadím na sáňkách či na lyžích. Do Vánoc obdržíte e-mail s černobílou fotografií v secesním rámečku, upravenou jako PF 2018 pro tisk a elektronické sdílení.

Rezervace nutná!

Další informace: +420 736 503 871, info@seidel.cz, seidel.cz a facebook.com/seidelmuseum

Fotografování v kostýmu: 200 Kč

Fotografování s prohlídkou musea: běžné vstupné + 100 Kč.