Českokrumlovsko – Vybírat můžete mezi muzikou, divadlem nebo se vydat do kina.

Můžete navštívit Křemežský víkend. | Foto: Deník / Zuzana Kyselová

Křemežský víkend se koná až do neděle a nabízí bohatý program plný muziky a zábavy pro děti a dospělé. Nechybí stánky, dobroty, soutěže ve vaření a pečení.



Tabasco hraje ve dvoře restaurace U Kohoutů v Horní Planá. Koncert výborné hardrockové kapely z Besednice.



Jarmark a řemesla najdete na klášterní dvoře v Českém Krumlově. Klášterní jarmark, otevřené řemeslné dílny i doprovodný program pro malé i velké! Získejte dovednosti hrnčíře, brašnáře, sedláře, knihaře, kováře, pekařky, valchářky, sklářky, mýdlařky či tiskařky pohlednic a vytvořte si společně s vašimi dětmi tradiční řemeslný výrobek. Klášterní řemeslníci mají pro vás k zakoupení připravené i výrobky ze svých dílen. 11.00–19.00 hod, Klášterní dvůr, Řemeslná ulička platidlo Klášterní mince, směnný kurz: 1 mince = 10 Kč



Divadlo na větvi: Bajaja! Klasická pohádku na motivy příběhu od Boženy Němcové uvidíte na klášteře v Českém Krumlově. Klasická pohádka s loutkami, ve které se objeví princ, princezna, král, drak, kůň, meč i květina. O tom, že v životě je vždycky potřeba troška nadhledu, dobré nálady a kouzelný meč taky není k zahození… Pro děti od 3 let a všechny milovníky pohádek! 14.00 hod, Klášterní dvůr „pod lípou“ (mokrá varianta Velký sál), délka představení 45-55 minut, vstup zdarma.



XIX. Letní škola starého tance A.D. 2018 předvede závěrečné vystoupení absolventů 19. ročníku letního semináře renesančního tance pro začátečníky i pokročilé, který se koná v areálu českokrumlovských klášterů od 15. do 22. července 2018. Lektor semináře je Mgr. Miroslav Smaha. Ukázka je v 18 hodin. Klášterní dvůr Český Krumlov, vstup zdarma.



Květy. Zahrají od 18 hodin v Krasetíně. Nezaměnitelná poetika textů, hravé melodie a typický zvuk jsou hlavními poznávacími znameními převážně dámského ansámblu, jehož historie sahá do začátku 80. let. Pamětníci znají kapelu pod názvem Plyn, později Dybbuk. V 90. letech se ustálilo obsazení i název Zuby nehty. Legenda české rockové alternativy přijíždí do Krasetína vůbec poprvé. Dámy přivezou nejen své poslední povedené album Kusy z roku 2014, ale také mnohé další oblíbené, lehce provokativní písně.



Kino club Loučovice v sobotu od 16 a také od 18.30 hodin promítá film Richard je vrabec. A všichni to vědí, kromě Richarda. Malý ptačí sirotek vyrůstá v čapí rodině. .



Kino Velešín dává premiéru muzikálu Mamma Mia: Here We Go Again! Od 19.30 hodin. Je s titulky, vstupné 130 Kč.



Kino Kaplice nabízí film Ant-Man a Wasp od 16 hodin.

Filmový svět studia Marvel se rozrůstá o snímek Ant-Man a Wasp, který je novou kapitolou o superhrdinech, kteří se umějí zmenšovat. Po událostech filmu Captain America: Občanská válka musí Scott Lang čelit následkům svých rozhodnutí nejen jako superhrdina, ale i otec. Sotva se mu podaří najít rovnováhu mezi osobním životem a povinnostmi, které má jako Ant-Man, objeví se Hope van Dyneová a dr. Hank Pym s novou naléhavou misí. Scott musí znovu obléci zmenšovací oblek, naučit se bojovat po boku Wasp a pomoci jí odhalit tajemství z minulosti. Zobrazit více