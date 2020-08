Stačí si vybrat z bohaté sobotní nabídky:

Půl Jablkoň hraje v restauraci U Kuchařů v Krsetíně dnes od 18 hodin. Půl Jablkoň je nejmladší a nejmenší odnoží legendární skupiny Jablkoň, která neúnavně brázdí hudební vody (od folku a rocku přes jazz až po vážnou hudbu) již více než 30 let. Nejmenší odnož Jablkoně - Půljablkoň - tvoří frontman a zakladatel Jablkoně Michal Němec a fenomenální zpěvačka Marie Puttnerová. Duo vzniklo počátkem roku 2014 a na podzim téhož roku uvedli nové CD, které mělo premiéru na festivalu v Hradci nad Moravicí. S duem spolupracuje také špičkový výtvarník, grafik a hudebník Jaromír Švejdík. Kromě písní z uvedeného alba hraje i pozapomenuté písně z repertoáru Jablkoně, kterým Marie Puttnerová svým krystalicky čistým hlasem vdechla zcela novou a neopakovatelnou energii.

Hořické kulturní léto: Olympic – Tour 2020 od 19 hodin v zastřešeném amfiteátru v Hořicích na Šumavě. Plus Pavel Sedláček a Cadillac. Vstupné 650 Kč, v předprodeji 590 Kč. Takřka šedesát let na scéně, nepočitatelně hitů, velká alba, která psala dějiny české rockové muziky. Olympic je právem považován za jednu z největších a nejzásadnějších legend tuzemské hudební scény. A co víc… i po těch letech je stále plný života a energie. Přesvědčit se můžete 8. srpna v zastřešeném amfiteátru v Hořicích na Šumavě. Olympic zároveň není kapelou, která by se jen ohlížela do nejslavnějších časů. Petr Janda se svou partou mají pořád chuť psát nové skladby a desky, které u fanoušků slaví úspěch.

V Hořicích na Šumavě před Olympicem vystoupí Pavel Sedláček se svou skupinou Cadillac. Sedláček je jedním z průkopníků tuzemského rock´n´rollu, ostatně už v 50. letech fascinoval peckou Rock Around The Clock.

Kaskadérské vystoupení skupiny Flott Cascaders Team je k vidění na stadionu Vltavan v obci Loučovice (poblíž Lipna) každou sobotu a neděli, a to až do 23. 8. 2020 vždy od 19 hodin. Jedná se o velice poutavou podívanou, která je příjemným zpestřením nejen pro četné rekreanty v okolí, ale také bezpochyby pro místní obyvatele.

Rock na plovárně. Na venkovním velešínském koupališti zahrají Fontanela (blues rock ), Alike ( crossover), Parní Wanna (folk rock), Dětský pokojíček ( folk rock), Tukuturi (dívčí rock). Od 17 do 24.00 hodin. Vstupné 50,- Kč.

Květinová aranžmá v klášteře Zlatá Koruna jsou k vidění do 13. srpna mimo pondělí. Vždy od 9 do 16.30 hodin. Pouze na prohlídkové trase s průvodcem (60 minut).

140 let založení hasičského sboru slaví hasiči v sobotu v Benešově nad Černou.

Program:

12.00 sraz techniky u hasičské zborjnice

12.30 průvod obcí a slavnostní nástup

14.00 memoriál J. Sládka na hasičském hřišti

17.00 vyhlášení výsledků

17.15 pohádka pro děti O Sněhurce a sedmi trpaslících

19.00 až 24.00 Hasičská kapela Božejáci

Pro děti na hřišti skákací hrad.

Kostým na scéně. Do dneška trvá výstava Kostým na scéně v synagoze v Českém Krumlově. Je to výstava umu Kristiny Novotné. Navštívit ji můžete od 10 do 16 hodin.

Svatovavřinecká pouť ovládne víkend v Přídolí. Sláva to bude veliká, neboť je spojena s oslavou 800 let obce. Hlavní celodenní program nabídne neděle.

Sobotní program:

Cyklistický závod Přídolská padesátka XVII. ročník, sraz: Přídolí náves, 9:00-9:55 prezentace, 10:00 start, 14:00 předpokládaný dojezd do cíle a vyhlášení výsledků (občerstvení po účastníky zajištěno), více info na: www.pbs-pridoli.cz

Klání TJ Sokol x SDH Přídolí. Sraz: hřiště TJ Sokol 15:00 1) POŽÁRNÍ ÚTOK 2) FOTBALOVÉ UTKÁNÍ 3) ROZHODUJÍCÍ DISCIPLÍNA.

Letní kino „na dece“ Jak vycvičit draka 3, začátek 20:30 hodin, kde: zázemí SDH za farou, vstupné dobrovolné.

Závěrečný koncert 3. ročníku Mistrovských pěveckých kurzů se uskuteční od 21 hodin v Rajském dvoře kláštera klarisek v Českém Krumlově. Uvidíte kostýmované výstupy z oper Rusalka, Bohéma, Kouzelná flétna, Nápoj lásky a další. Účinkují Tereza Mátlová, Daniel Hůlka, Peter Berger, Ester Pavlů, Eliška Gattringerová, Nela Skarková a další.

Autorská výstava Evy Karmazínové Ráj domova XII je k vidění v Mětské galerii Český Krumlov do 28.8. Vstupné dobrovolné. Otevřeno je od 10 do 18 hodin. Motto výstavy je: „Dívejte se, uzříte, co je krásy na světě…“