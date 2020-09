Den otevřených týpí. Zvou Liga lesní moudrosti - Otyókwa a ČSOP Velešín od 13 do 16.30 hodin na Jerynu u Velešína. Je to 5. ročník setkání přátel woodcraftu, soutěže v zálesáckých dovednostech a v poznávání přírody pro malé i velké. Můžete zažít atmosféru indiánského táboření, střílet z luku a vzduchovky, rozdělávat oheň bez zápalek, malovat, vyrábět keramiku, projet se na koni. Dozvědět se více o činnosti kmene Otyókwa a velešínských ochránců přírody. Lukostřelce čeká stezka s ručně malovanými terči.

Podzimní Třebonín pétanque open 2020 se koná od sobotního rána na hřišti v Dolním Třeboníně. Prezentace týmů a rozcvička je od 8.45 hodin. Zahájení soutěže v 9.30 hodin, konec ve 14 hodin. Turnaj je součástí celoroční soutěže Třebonínská klání dvojic, která se skládá ze šesti disciplín.

Setkání rodáků a starousedlíků se koná od 14 hodin v restauraci Slavie ve Větřní. Následuje vystoupení folklorního souboru Pětilístek z DDM Č.Krumlov, od 15 hod hraje Českokrumlovská dudácká kapela a od 19 hod vyhrává k tanci a poslechu Kašovanka z Besednice.

Podzimní výšlap a úklid s úsměvem se koná ve Vyšším Brodě v rámci akce Ukliďme svět. V 9 hodin je sraz na náměstí na parkovišti. Trasa: Waldschenke – Dürnau – Vyšší Brod. I letos jsme zapojeni do celorepublikové akce Ukliďme Česko, ukliďme svět. Trasa vede ze Sternsteinu přes Dürnau do Vyššího Brodu. Do Rakouska se svezeme autobusem! Nezapomeňte na buřtíky - oheň bude a máme připraveno i moc chutné překvapení! Pytle a rukavice budeme rozdávat na startu trasy.

Sklářský workshop pod vedením mistra Karla Sobotky: Sklenění foukaní ptáčci v krumlovských klášterech. 10.00-18.00, sklářská řemeslná dílna Lucie Lukáškové.

Mezinárodní hudební festival Český Krumlov. Operní galakoncert – nově v programu. 19.9. od 19.30 hodin.

Pavel Černoch (tenor), Severočeská filharmonie Teplice, dirigent: Jaroslav Kyzlink.

Druhý večer po zahájení 29. ročníku nabídne MHF Český Krumlov operní galakoncert jednoho z nejvyhledávanějších tenoristů své generace, Pavla Černocha. Úspěšně debutoval v roce 2009 jako Števa v Její pastorkyni v Bavorské státní opeře v Mnichově. Od té doby je stálým hostem na scénách nejvýznamnějších operních domů, jakými jsou mj. Teatro alla Scala v Miláně, Státní opera v Berlíně, Théâtre La Monnaie v Bruselu, Opéra de Bastille v Paříži, Teatro Real v Madridu, Velké divadlo v Moskvě či operní festivaly v Glyndebourne a v Salzburgu. Úspěchy slaví s rolemi italského, francouzského, ruského i českého repertoáru. V Českém Krumlově ho doprovodí Severočeská filharmonie Teplice pod taktovkou Jaroslava Kyzlinka, zazní árie z oper Tosca, La Traviata, Bohéma a dalších známých děl.

Místo konání: Zámecká jízdárna, Český Krumlov

Charitativní běh MaRUNka. Koná se na fotbalovém hřišti u Základní a mateřské školy Besednice. Běhat se bude přímo na hřišti, kde bude také start i cíl hlavních delších běhů. Od 10.30 hodin závod na 3 km a od 11.30 hodin závod na 7,5 km pro všechny. Pro běžce bude připraveno nealko pití a ovoce v cíli, pro ostatní účastníky samozřejmě ke koupi. Parkování je zajištěno na poli kousek od hřiště. Konají se tam také tři závody pro děti, které postupně startují od 9.30 hodin. Nechybí doprovodný program: Dětem bude k dispozici hřiště u přilehlé mateřské školky a skákací hrad. Ve 13 hodin lekce jamping na trampolínách v tělocvičně. Ve 13.30 hodin vyhlášení výsledků a předání daru.

Pohádkový les na Dubíku v Českém Krumlově pořádá od 13.30 do 16.30 hodin Rodinné centrum Krumlík. Buřtíky s sebou.

Slavnostní požehnání nové přenosné stříkačky. Slavnostní akce pořádají hasiči SDH Prostřední Svince ve 14:30 na návsi. Nová stříkačka ponese jméno Jakub. Důvod je prostý. Část finančních prostředků na její pořízení si totiž hasiči vydělali spoluprací při natáčení seriálu Krčín. Nové stříkačce požehná velešínský farář P. Rafal Kaca a kmotrem se stane představitel hlavní role Jakuba Krčína Ondřej Veselý.

Tradiční cisterciácké zpěvy ve vyšebrodském klášteře přednáší Jiří Emmer od 15 hodin v rámci Podzimního přednáškového cyklu v cisterciáckém opatství.