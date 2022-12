Předvánoční koncert Vendy Bandu v českokrumlovské Synagoze se koná 3.12. od 19 hodin. Kapela Vendy Band připomíná stále živý hudební odkaz písničkářky, skladatelky a zpěvačky Zuzany Navarové. Zakladatelku kapely Vendulu Kostohryzovou uslyšíte v doprovodu dvou kytar a zpěvu Michala Hujera Novotného a Jaroslava Hnízdila, bicích a perkusí Vaška Švece, kontrabasu Libora Heřmana a bajanu Honzy Meisla. V době covidové v roce 2021 vydala kapela CD s názvem Cizí peří (podle názvu tedy odhalující skutečnost, že se nejedná o písně autorské). Členy uskupení spojuje přátelství a také úcta k písním Navarové, která na české hudební scéně chybí už neuvěřitelných 18 let.

1. ročník Mikulášského namáčení. V sobotu můžete přijít od 14 hodin do Kladného k rybníku na 1. ročník Mikulášského namáčení. Otužilci z Kladného budou mít pro plavce připravené teplé nápoje, oheň i muziku. Pořádají Otužilci Kladné.

Mikulášská zábava pro malé i velké se koná v sobotu v Černé v Pošumaví od 15 hodin v hotelu Racek. Zábavným odpolednem provede Pepa Maxa.

Adventní jarmark ve Frymburkuv sobotu i neděli pořádají Spolek Fčas, SDH Frymburk od 14 hodin do 4.12. 20 hodin. A to na frymburském náměstí. V horní části je adventní prodej a doprovodný program, frymburský betlém, jízda na poníku a adventní tančení. V Muzeu prohlídka výstavy 150 let SDH Frymburk. V obřadní síni obrazová výstava dětí z MŠ a tvořivá adventní dílna.

Pekelná Stezka Lipno. Stezka korunami stromů se v sobotu od 11 hodin stane výsostným územím čertů. Ti budou pod dohledem Mikuláše a andělů mít připravenu bohatou nadílku. Odměnou bude i vstup všem dětem do 14.99 let, které mají v doprovodu dospělé platící osoby vstup zdarma.

Advent v Českém Krumlově v sobotu nabídne hudbu na náměstí. V 15 hodin hraje krumlovská kapela Situace, v 17 hodin PokusBand Humpolec.

Michaela Fürstová & Pavlína Bigasová - netradiční zimní menu nabídnou v sobotu od 10 do 18 hodin na klášterním dvoře v Českém Krumlově. K ochutnání budou horké zimní nápoje napárované k netradičnímu zimnímu menu. Celodenní nabídka slaných a sladkých chodů netradičních vánočních chutí. Takže k jídlu budou například: Kachna lokše hoisin omáčka; Domácí kvasový chléb, niva, kimchi, gochujang; Pretzlikova houska, (ne)vinna klobasa, zelí, miso; Domácí pikador (párek v rohlíku) ; Dánské pečivo - croissanty malina mascarpone, mandlové, zkaramelizované lískové ořechy, skořice; Cookies, kynuté motance, makronky…

Pohádková sobota v Klášterech v Českém Krumlově nabízí:

10:00 – 18:00 Andělské tvoření | Interaktivní expozice

Interaktivní expozice se promění v unikátní tvůrčí prostor plný kreativních dílen, kde si můžete vytvořit ozdoby na stromeček, vánoční dekorace a další atraktivní dárky. Připravena je i výroba kostýmových doplňků do andělského průvodu. Interaktivní expozici si samozřejmě také můžete projít a prohlédnout. Vstup 100 Kč (= 10 Klášterních mincí, k zakoupení v návštěvnickém centru).

10:00 – 18:00 Pohádkový dvůr | Klášterní dvůr a Řemeslná ulička

Otevřené řemeslné dílny přivítají všechny, kteří si chtějí prohlédnout nebo vyzkoušet práci brašnáře, kováře, hrnčíře, včelaře, sklářky a valchářky. Můžete si tu vyrobit vlastní nebo zakoupit již hotový výrobek od řemeslníků, dát si tu něco na zub a zahřát se teplým nápojem.

17:00 a 19:00 Adventní komentované prohlídky klášterů za svitu svící

Doba trvání 60 min, možnost rezervace na informace@divadlock.cz, +420 380 722 000

Fotografování u Seidelů v Českém Krumlově: 9:00 – 15:00 PF 2023 u Seidelů – fotografování | Museum Fotoateliér Seidel. Vychutnejte si zimní atmosféru s lyžemi, sáňkami, bruslemi, palčáky a kulichy při tradičním fotografování na PF 2023. Fotografování první kompozice 390 Kč, každá další 230 Kč. Rezervace nutná na 736 503 871 nebo info@seidel.cz. Fotografování pro skupinky do max. 5 osob.

V rámci fotovíkendu nabízeny také komentované prohlídky pro 5 – 20 osob.

Předvánoční karamelovna v Českém Krumlově zve na předvánoční setkávání při čaji a karamelových dobrotách každou adventní sobotu. Čeká vás komentovaná prohlídka s ochutnávkami ručně vyráběných tekutých karamelů a různých jídel, kde je právě karamel součástí receptu. Během prohlídky a povídání si o ruční výrobě tekutých karamelů vás zahřeje karemelový čaj, poté si můžete místní výrobky také zakoupit. Prohlídky se konají každou adventní sobotu od 14 do 18 hodin přímo ve výrobně karamelu v Českém Krumlově v průmyslové zóně U Poráků.

Tipy na víkend: Z pekel vylézají čerti, možná zajdou na burger fest do Budějovic

Živá hudba v Restaurant baru U Bejka v českém Krumlově pozvala na sobotní večer od 19 hodin AkustiX. Je to muzikantská dvojice z Českých Budějovic, založená zpěvačkou Markétou Vejdovcovou a kytaristou Michalem Domínem.

Kaplický advent připravil Pohádkovou sobotu. V 10:30 bude k vidění pohádka na náměstí Hlídali jsme Ježíška. Tradiční vánoční příběh netradičním pohledem – očima Oslíka a Volka. Prohlídka slavné betlémské maštale pro nejmenší.

Vánoční koncert na náměstí s kapelou Good times Big band vypukne v 17 hodin. Good Times big band je mladá kapela z jižních Čech, která díky svým skvělým hudebníkům a charismatickým zpěvákům vytvoří na každé akci jedinečnou atmosféru. Zazní vánoční melodie ve stylu filmu Sám doma např. skladba Jingle Bells Rock. Dále zazní swingové a rokenrolové melodie, filmová hudba a jiné.

Mikulášská diskotéka ve Slovanském domě od 20 hodin. Advent klepe na dveře, a před námi je poslední mejdan tohoto roku ve Slovanském Domě! Na sobotu 3.12. si pro vás kluci z AML production připravili Mikulášskou párty. Těšit se můžete na nové, i starší hity. Na své si přijde zkrátka každý! Start ve 20:00. Vstup od 18 let. Těšit se můžete na nové, i starší hity z diskoték. Pro prvních 100 návštěvníků drink na baru zdarma. Vstupné 150 Kč

Neděle:

Nebojte se nic čarodějnic. Je pohádka Antonína Švece st. v neděli v 15 hodin v českokrumlovském Městském divadle. Hraje divadelní spolek Rolnička Hořice na Šumavě. V pohádce se dozvíte o vztahu vodníkovy dcery Běličky a prince Mariana. Velká voda jim však způsobí řadu komplikací, o které se postarají i čarodějnice. Vstupné 100 korun. Pro děti od čtyř let.

Mikulášská nadílka a Ježíškova pošta budou na náměstí Svornosti v Českém Krumlově. Od 15:00 – 16:30 Ježíškův poštovní úřad u Zlatého Anděla přijímá dopisy dětí, které Bílá paní doručí Ježíškovi. Poštovní schránka pro dopisy dětí je k dispozici na Klášterním dvoře do pátku 9. 12.

16:30 Ježíškova pošta a příjezd Bílé paní

17:00 Příchod sv. Mikuláše, andělů a čertů a mikulášská nadílka.

V 18 hodin vypukne mezi Širokou ulicí a náměstím Pekelný průvod městem Dragon Krampus.

Kaplický advent zve na akci Hurá do kina. V 16:00 začne Čertovské promítání s nadílkou od Mikuláše, čerta a anděla před promítáním pohádky v kaplickém kině. Pak přijde na řadu promítání pohádky Čertí brko.

Holubovský adventní trh navštivte od 13 do 17 hodin na návsi. Od 14 hodin hraje folková kapela DRC. Budou stánky s farmářskými a rukodělnými výrobky. Pořádají obec Holubov a Včely pod Kletí.

Kam o víkendu na jihu Čech za sportem? Ve Strakonicích se hraje extraliga házené

Adventní koncert. Egon Schiele Art Centrum a Krumlovský komorní orchestr zvou na koncert v 18.30 hodin. Hosté Kateřina Pavlíková (saxofon), Anna Kurzová (saxofon), Marcela Pflegerová (klavír). Vstupné 330 Kč, v předprodeji za 280 Kč na pokladně Egon Schiele Centra.

Adventní koncert na Kvítkově dvoře začne v 17 hodin. Vystoupí Alena Máčová (soprán) a Sylvie Sedlecká (soprán). Vstupné 290 Kč.

Advent na Lipně. Každou neděli se koná od 12 hodin do 16 hodin zdarma. Bronzová adventní neděle bude na Lipně věnovaná andělské poště. Navrhnete a vyrobíte si dopis pro Ježíška, napíšete přání a pak předáte andělům na chůdách.

Filmový festival Snow Film Fest na Lipně. V kongresovém centru hotelu Element proběhne přehlídka světových filmů o zimních sportech a fungování člověka v extrémních podmínkách. Na Lipně je festival naplánovaný na 4. a 30. prosince od 13 do 15 hodin. Vstup je zdarma.