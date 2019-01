Českokrumlovsko - Přehled možností a míst k lyžování.

SJEZDOVÉ LYŽOVÁNÍ



Ski areál Lipno nad Vltavou:



Ve Skiareálu Lipno jsou otevřeny všechny sjezdovky. Sněhu je všude tolik, že jste to dlouho neviděli. Na svazích ho leží až 90 cm.

Na své si přijdou i běžkaři na 14,5 km bílé stopy pro klasiku i bruslení.

Ladovská zima na Lipně, tak si přijeďte užít lyžovačku! Od 8:30 do 16:00 a také večer od 18:00 do 21:00.



Skipark Frymburk:



Skipark Frymburk Frymburk hlásí ideální podmínky! Otevřeny jsou obě sjezdovky (Relax a Tiger) s nádherným výhledem na Frymburk.



Brloh Rohy:



Ski Klub Rohy otevřel díky přírodnímu sněhu, otevřeno je o víkendu od 8 do 17 a večer až do neděle od 18 do 21 h.



BĚŽECKÉ LYŽOVÁNÍ



Frymburk - Lipno:



Nabízí 15 km stop na frymburských loukách a 15 km kolem Alpské Vyhlídky.

„Tolik sněhu ve Frymburku dlouho nenapadlo, nyní už to bude skoro 50 cm. Stopy jsme také upravili širokou rolbou ze Skiparku Frymburk,“ řekl Miroslav Maurer z klubu Atletiko Frymburk, který se o úpravu stop stará.



Horní Planá:



Nazout běžky můžete rovněž v Horní Plané. Stopy jsou připraveny. V okolí Horní Plané vedou od střelnice přes motokáry a okolo Jelmu. Také v okolí Hůrky byly protaženy stopy pro běžkaře. Celková kvalita stopy je sedmdesátiprocentní, celkově je ale stopa dobrá a bezpečná.



Pohoří na Šumavě:



Od pátku jsou protažené stopy také od Baronova mostu až na Pohoří na Šumavě a vytvořen je i okruh kolem Myslivny. U hranic jsou stopy napojeny na běžkařské stopy z rakouské strany, takže můžete běžet až do Rakouska.



Kleť:



V pátek odpoledne byly upraveny všechny trasy okolo Kletě a trasy z Vyšného na Lazec a Červený Dvůr. Všechny trasy jsou upravovány na klasiku a bruslení.



RAKOUSKÁ ŠUMAVA



Hochficht:



Prozovatelé rakouského skiareálu Hochficht hlásí nejlepší sněhové podmínky za poslední roky. „Na sjezdovkách leží až 170 cm sněhu a otevřeny máme všechny tratě v délce 21 km. K tomu jsou pro děti otevřeny zábavné dráhy s obřími vlnami, dětský park s atrakcemi či fun slope s klopenými zatáčkami a tunelem. A na pokladnách i v restauracích máme český personál,“ uvedl Gerald Paschinger, ředitel skiareálu Hochficht.

Běžecké stopy na Schönebenu ale od středy kompletně uzavřely padající stromy.



Sternstein:



Na příhraničním Sternsteinu jsou otevřeny všechny sjezdovky v délce 5,1 km, na kterých leží zhruba 60 až 80 cm sněhu.