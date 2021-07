Český Krumlov

20. 7. Eva Šmahelová, 90 let, Černá v Pošumaví

22. 7. Helena Pavlíková, ned. 64 let, Hůrka

23. 7. Antonín Šíma, ned. 84 let, Nový Křenov

23. 7. Jaroslav Prilipín, 89 let, Větřní

Kaplice

21.7. Marie Koubová, 96 let, Chlum