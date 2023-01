Tříkrálové kasičky Charity čekají na dary i v obchodech a na úřadech

Tři krále s kasičkou charitativní sbírky můžete ještě do konce týdne potkat na Krumlovsku. Do té doby jsou kasičky i účet sbírky otevřené pro všechny lidi dobré vůle, kteří jsou ochotni podpořit péči o obyvatele regionu, kteří to potřebují.

Tříkrálová sbírka v Dolním Třeboníně. | Foto: Deník/Zuzana Kyselová