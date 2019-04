Českokrumlovsko - Každý, kdo může a chce, pracuje. Tak se dá shrnout situace na Krumlovsku. Lidí bez práce v regionu není ani patnáct set a firmy dál shánějí pracanty, kde se dá. K tomu využily i krumlovský Veletrh práce.

A i když je na Českokrumlovsku jako tradičně nejvyšší podíl nezaměstnaných lidí v kraji, oproti loňskému březnu jich výrazně ubylo: bez práce je o celou čtvrtinu lidí méně: teď jich jsou 3,6, před rokem to byla 4,8 procenta. Volných míst je 3 720, loni jich bylo 3 143. Poptávka po dobrých zaměstnancích je stále vysoká a podniky rády využily možnost účastnit se Veletrhu práce, který minulý týden na českokrumlovské zdravotnické škole uspořádala Jihočeská hospodářská komora. Ne každý návštěvník ale nabídku ocenil. „Mě sem poslal úřad práce, já ovšem práci nehledám, za chvíli jdu do důchodu, jazyky neumím a na rekvalifikaci už to taky není. Tak už to nějak doklepu,“ svěřil se na veletrhu jeden z nezaměstnaných.